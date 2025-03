Tragedia nel Salento: 61enne perde la vita schiacciato dal trattore a Depressa

LECCE - Un drammatico incidente si è verificato ieri nelle campagne di Depressa, frazione di Tricase, in provincia di Lecce., 61 anni, ex militare in pensione, ha perso la vita dopo essere rimasto schiacciato dal trattore che stava guidando, ribaltatosi mentre era intento ad arare il suo terreno.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo stava lavorando da solo nei campi quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo agricolo che si è capovolto, travolgendolo. Il corpo senza vita di Esposito è stato ritrovato solo nel tardo pomeriggio: i familiari, preoccupati per il mancato rientro a casa, hanno lanciato l’allarme e avvisato le forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e chiarire eventuali responsabilità.

L’intera comunità di Tricase è sotto shock per la tragica scomparsa di Esposito, conosciuto e stimato da molti.