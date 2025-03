Ciclo di seminari del dipartimento jonico nel quadro della terza missione: “Costruire consapevolezza e responsabilità sociale”

Venerdì 28 marzo 2025, ore 15:00 (Sala Conferenze): “VIOLENZA DI GENERE” (Prof. Nicola Triggiani, Ordinario di Diritto Processuale Penale UniBa);

Lunedì 7 aprile 2025, ore 15:00 (Aula 4): “NUOVE DROGHE” (Prof. Giuseppe Losappio, Ordinario di Diritto Penale UniBa);

Venerdì 11 aprile 2025, ore 15:00 (Aula 5): “BIORISANAMENTO” (Dott. Vito Felice Uricchio, Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto);

Giovedì 8 maggio 2025, ore 9:30 (Aula 1): “NUOVO CODICE DI SICUREZZA STRADALE” (Prof. Stefano Vinci, Associato di Storia del Diritto Medievale e Moderno e Coordinatore dei Corsi di studio giuridici del Dipartimento Jonico).

TARANTO - Il Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture” dell’Università di Bari Aldo Moro prosegue il suo impegno nella Terza Missione con il ciclo di incontri “Costruire Consapevolezza e Responsabilità Sociale”, realizzato in collaborazione con il Comando Provinciale di Taranto dell’Arma dei Carabinieri: un’iniziativa di dialogo aperta al pubblico su temi di grande rilevanza sociale e giuridica.Il programma prevede 4 incontri, tutti ospitati presso la sede di Giurisprudenza del Dipartimento Jonico (Ex Convento di San Francesco, Via Duomo 259) e vedrà il coinvolgimento di docenti ed esperti dell’Arma su questioni di forte impatto sulla società contemporanea.L’iniziativa ha l’obiettivo di creare un ponte tra Università e società civile, promuovendo la diffusione della conoscenza al di fuori del contesto accademico. Un ruolo attivo, dunque, nella formazione di una cittadinanza consapevole e nella promozione della cultura della legalità e della sostenibilità.Il coordinamento scientifico dell’attività è a cura del Prof. Paolo Pardolesi (Direttore del Dipartimento Jonico) e della Prof.ssa Maria Casola (Delegata alla Terza Missione - Public Engagement del Dipartimento Jonico), mentre la segreteria organizzativa è affidata alla rappresentante degli studenti Alessia Santoro e allo studente Giampiero De Marzo.La partecipazione è aperta a tutti, con ingresso libero fino ad esaurimento posti.