MyCityBari: il progetto prende forma

BARI - Prosegue la realizzazione di MyCity Bari, un progetto innovativo che ridefinisce il concetto di abitare in città attraverso un approccio sostenibile e attento alla qualità della vita. Situato nell'area precedentemente occupata dall'ex clinica Santa Lucia, si distingue per un design che integra spazi verdi e strategie costruttive avanzate, riducendo l'impatto ambientale e favorendo il benessere della comunitàI lavori di costruzione stanno procedendo secondo programma. Dopo la demolizione dell'ex clinica Santa Lucia e il completamento dei lavori di carpenteria, si lavora alle murature perimetrali dell’edificio. "L'attenzione alla sostenibilità guida ogni fase del progetto," afferma Giuseppe Ruggeri, Direttore di Cantiere. "Dalla scelta dei materiali alle soluzioni per il risparmio energetico, ogni elemento è studiato per ridurre l'impatto ambientale e migliorare la vivibilità degli spazi."L'elemento distintivo di MyCity è la fusione tra spazi abitativi e natura. Il cuore verde della corte interna, le terrazze organiche e gli ampi spazi comuni sono progettati per favorire la socializzazione e migliorare la qualità della vita dei residenti. La vegetazione non è solo un elemento estetico, ma un vero e proprio regolatore climatico che contribuisce al comfort degli ambienti.Inoltre, l'adozione di strategie energetiche passive, come il solar carving e l'utilizzo di superfici riflettenti, consente di mitigare il surriscaldamento estivo, riducendo la necessità di climatizzazione artificiale. Gli aggetti e le terrazze verdi contrastano l'effetto isola di calore urbana, rendendo MyCity un esempio virtuoso di progettazione sostenibile.Oltre ai benefici ambientali, l’opera ha l'obiettivo di generare un impatto positivo sulla città di Bari. La creazione di nuovi spazi pubblici e aree verdi accessibili contribuisce a migliorare la vivibilità del quartiere, favorendo un modello urbano più inclusivo e resiliente."Questo progetto rappresenta una nuova idea di città, in cui la sostenibilità e il benessere delle persone sono prioritari," commenta l’ing Gianfranco Donisi, Direzione Tecnica. "MyCity non è solo un complesso residenziale, ma è protagonista di una rigenerazione all’insegna della sostenibilità energetica, ambientale e sociale. "Con MyCity, Manelli Impresa conferma il proprio impegno nella realizzazione di opere che coniugano innovazione e sostenibilità. Questo progetto non è solo un intervento edilizio, ma un esempio concreto di come l'architettura possa rispondere alle sfide ambientali e sociali del nostro tempo, creando spazi più vivibili e a misura d'uomo.Il 28 marzo, un approfondimento televisivo su MyCityBari sarà trasmesso all'interno di Design e Architettura, rubrica di Mattino Norba che ospita Renee Quartarella, Responsabile Marketing di Quartarella, azienda che fornisce le soluzioni per il capitolato del progetto. La rubrica, in onda su Tele Norba, è dedicata all’innovazione nel settore delle costruzioni e del design e sarà un'ulteriore occasione per esplorare le soluzioni architettoniche e sostenibili adottate nel progetto, mettendone in risalto gli aspetti distintivi.