Confesercenti Puglia: mimose, viaggi e cene ‘fuori porta’ gradite dalla maggioranze delle intervistate

BARI - La Giornata internazionale della Donna dell’8 marzo resiste al tempo ed è gradita al 64% delle donne, secondo il sondaggio condotto da IPSOS per Impresa Donna Confesercenti. Nell’era delle innovazioni tecnologiche, delle più avanzate intelligenze artificiali, dei social e di zoom, la tradizione tutta italiana della mimosa è gradita dal 58% delle donne tra i 18 e i 34 anni, graditi anche i bouquet floreali (15%), cena al ristorante (19%) e, complice il weekend (non accadeva dal 2020), una gita ‘fuori porta’ (16%).Il gradimento degli omaggi coincide con la voglia di vedere affermato e rispettato il messaggio della Giornata che - per il 59% circa – è un appuntamento di grande valore: il 46% ritiene che sia una celebrazione utile per portare all’attenzione pubblica il ruolo e la condizione delle donne, mentre per il 13% è un momento per trascorrere del tempo con altre donne.‘La celebrazione resta un momento condiviso anche al di fuori dell’universo femminile’, spiega Benny Campobasso, presidente Confesercenti Puglia, il quale aggiunge che ‘se il 24% passerà la giornata con altre donne (il 13% con le amiche, l’11% con figlie, sorelle e madri), un 38% lo farà in famiglia, il 21% in coppia’.In generale, quasi una donna su due (48%) progetta un’attività per la ricorrenza: ‘il 25% una cena al ristorante, il 7% si organizzerà a teatro, cinema e visite al museo, il 9% sempre per via della coincidenza con il fine settimana, un piccolo viaggio’.Il risultato del sondaggio evidenzia un dato non trascurabile, ovvero ‘le donne sono una forza della società perché mantengono vivi diversi valori fondamentali: maternità, famiglia, lavoro. Essere donna oggi è ancora una sfida, ma la vera sfida è quella degli uomini che ancora faticano a riconoscere e praticare una reale parità di genere ed una sincera e rigorosa presa di distanza dai continui episodi di sopraffazione e violenza ai danni delle donne’, conclude Campobasso.