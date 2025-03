Weekend con sole e vento in Puglia: allerta meteo gialla per raffiche forti

BARI – Il fine settimana in Puglia sarà all'insegna del, ma con. Laha diramato un'per, in vigore dalla mezzanotte del 14 marzo per le

Se il freddo è ormai un lontano ricordo, il vento forte sarà il protagonista del weekend, con raffiche sostenute dai quadranti sud-occidentali. Le temperature, invece, resteranno miti, con picchi di 23-24°C.

Previsioni meteo per il weekend in Puglia

Sabato 15 marzo

La giornata sarà soleggiata e stabile, con qualche nube in aumento solo in serata.

Daunia, Murge, Tavoliere e litorale adriatico settentrionale : cieli sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

: cieli sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Litorale adriatico meridionale : cieli poco nuvolosi, ma con aumento della copertura nuvolosa in serata, possibili deboli piogge.

: cieli poco nuvolosi, ma con in serata, possibili deboli piogge. Litorale ionico e Salento : cieli sereni o poco nuvolosi per tutto il giorno, con qualche addensamento serale.

: cieli per tutto il giorno, con qualche addensamento serale. Venti : moderati dai quadranti sud-orientali, in rotazione a meridionali.

: moderati dai quadranti sud-orientali, in rotazione a meridionali. Mare : Basso Adriatico e Canale d'Otranto da agitato a molto mosso .

: Basso Adriatico e Canale d'Otranto da . Zero termico: intorno ai 3350 metri.

Domenica 16 marzo

Domenica sarà caratterizzata da un campo di alta pressione, che garantirà tempo stabile e soleggiato.

Daunia : cielo poco nuvoloso, con qualche nube al mattino.

: cielo poco nuvoloso, con qualche nube al mattino. Murge, Tavoliere, litorale adriatico settentrionale e ionico : cieli sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

: cieli sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Litorale adriatico meridionale e Salento : cieli poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi , con maggiore variabilità nelle ore centrali.

: cieli , con maggiore variabilità nelle ore centrali. Venti : moderati dai quadranti sud-occidentali.

: moderati dai quadranti sud-occidentali. Mare : Basso Adriatico e Canale d’Otranto mosso .

: Basso Adriatico e Canale d’Otranto . Zero termico: intorno ai 2400 metri.

Tendenza per la prossima settimana

Secondo gli esperti di 3bmeteo, la situazione si manterrà variabile, con temperature miti e venti ancora sostenuti. Un calo termico è previsto a partire da domenica sera, con un’attenuazione del vento.

🌤 In sintesi: weekend con sole e temperature primaverili, ma attenzione al vento forte! 🚨