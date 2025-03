Consiglio, sì alla doppia preferenza in Commissione. Capone: "Una battaglia di civiltà"

BARI - “L'approvazione all'unanimità della legge sulla doppia preferenza in Commissione Riforme istituzionali è un importante segnale. Ringrazio i consiglieri regionali per questo impegno ad approvare una legge assolutamente necessaria per colmare un deficit di democrazia che vede la Puglia indietro rispetto ad altre regioni d’Italia – spiega la Presidente del Consiglio regionale, Loredana Capone - Una battaglia di civiltà per garantire un’equa rappresentanza di genere nell’assise regionale. Non è una concessione, ma uno strumento indispensabile per tracciare la strada che porta alla parità e all’equità nell’accesso alle cariche pubbliche, ancora oggi troppo spesso ad appannaggio di un solo sesso – continua Capone - L’adozione della norma è segno di responsabilità e di rispetto per i cittadini e le cittadine. Adesso serve l'ultimo passaggio in consiglio regionale. Sono convinta che su questa questione ci sarà la convergenza di tutte le forze politiche per meglio rappresentare i bisogni delle nostre comunità”.