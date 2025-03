Brindisi, presentazione del libro 'Due volte madre' di Tommaso Leopizzi

BRINDISI - Proseguono gli eventi nella città di Brindisi: sabato 29 marzo 2025 alle ore 17.00, presso il Salone Teatro della Chiesa della Pietà, in via Indipendenza n°47, si terrà la presentazione del romanzo di Tommaso Leopizzi, "Due volte madre", edito da Musicaos Editore. - Proseguono gli eventi nella città di Brindisi: sabato 29 marzo 2025 alle ore 17.00, presso il Salone Teatro della Chiesa della Pietà, in via Indipendenza n°47, si terrà la presentazione del romanzo di Tommaso Leopizzi, "Due volte madre", edito da Musicaos Editore.





L’incontro, dopo i saluti di Fr. Michele Carriero (Guardiano parroco), vedrà la partecipazione dell’editore, Luciano Pagano, che dopo aver introdotto il volume passerà la parola alla dott.ssa Maria Rita Verardo (Presidente del Tribunale dei Minori di Lecce), che presenterà con il romanzo, interverrà l’autore, padre Tommaso Leopizzi. Ingresso libero.





Questa la trama del libro. Chi è la donna misteriosa e affascinante, sola a un incrocio nel frenetico traffico cittadino, che sembra aspettare qualcuno con impazienza? Noemi e Julien sono una coppia felicemente sposata, tuttavia c’è un elemento che potrebbe destabilizzare la loro armonia coniugale. Jessica, la loro giovane e vivace figlia, ha un intero mondo di opportunità davanti a sé; insieme a Franz, intraprenderà un’avventura alla scoperta di nuove terre. Piergiorgio è il facoltoso rampollo di una famiglia agiata, che non conosce limiti nella realizzazione dei suoi desideri e ambizioni. Il destino farà incrociare in maniera del tutto inaspettata le vite dei personaggi di questa storia, alterando radicalmente il corso delle loro esistenze. Tommaso Leopizzi racconta storie di persone comuni, che potrebbero assomigliare a quelle di chiunque di noi, mettendole a confronto con situazioni straordinarie e descrivendo il cambiamento che avviene nelle loro vite quando si aprono alla possibilità del dono e alla meraviglia dell’imprevisto.





Per quel che riguarda P. Tommaso Leopizzi, è nato a Matino il 2 Dicembre 1942 da Giovanni e Giorgina Romano. Entrato nell’Ordine dei Frati Minori di Lecce ha emesso la Professione temporanea a Galatone il 21 Settembre 1961 e la Professione Perpetua a Manduria il 29 Settembre 1965. È stato ordinato Sacerdote il 13 luglio 1969 a Lecce nella chiesa di S. Antonio a Fulgenzio. Licenziato in Sacra Teologia presso la Pontificia Università Lateranense, si è diplomato in Educatore di Comunità e di Comunità Speciali presso l’Istituto di Pedagogia della Facoltà di Magistero di Roma. Dal 1977 al 1984 è stato Animatore Missionario Provinciale nell’ambito della Provincia dei Frati Minori di Lecce creando il Museo Missionario Cinese e di Storia naturale a Lecce, e dal luglio 1984 fino a Settembre 1999 ha svolto il ministero di Parroco nella Parrocchia di "Cristo Re" in Martina Franca. Dopo sei anni come Guardiano a Lecce e tre a Leverano è stato eletto, nell’aprile del 2008, Ministro Provinciale della Provincia dei Frati Minori dell’Assunta di Lecce. Come semplice Frate ha trascorso tre anni nel Convento di Brindisi e tre anni nel Convento di Galatone, per poi, nel 2019, essere nuovamente nominato Padre Guardiano del Convento Infermeria provinciale nell’Istituto S. Francesco, dove attualmente risiede.





INFORMAZIONI:





Sabato 29 marzo 2025 - Ore 17.00

presso Salone Teatro / Chiesa della Pietà

Brindisi, Via Indipendenza, 47

presentazione del romanzo di

Tommaso Leopizzi

"Due volte madre"

(Musicaos Editore)





Saluti

Fr. Michele Carriero (Guardiano parroco)





Introduce

Luciano Pagano (editore)





Presenta

Dott.ssa Maria Rita Verardo (Presidente del Tribunale dei Minori, Lecce)





Interviene l’autore: Tommaso Leopizzi