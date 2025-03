Convegno sul Morbo di Alzheimer: ricerca, diagnosi precoce e terapie non farmacologiche a Bitonto

BITONTO – La Fondazione “Giovanni XXIII” di Bitonto, da anni in prima linea nell'assistenza e cura dei malati di Alzheimer, organizza un importante convegno dal titolo “Il morbo di Alzheimer tra ricerca, diagnosi precoce, prevenzione e terapie non farmacologiche”. L'evento si terrà il 2 aprile prossimo, alle ore 17.30, presso il Centro Alzheimer “Prof. Domenico Saracino” di Bitonto.

Il convegno si propone di fare il punto su temi cruciali come la diagnosi precoce, la prevenzione e le terapie non farmacologiche, affrontando anche gli sviluppi più recenti nel campo della ricerca scientifica. Tra gli esperti che interverranno ci saranno Giovanna Castellano, docente del Dipartimento di Informatica dell'Università di Bari “Aldo Moro”; Paolo Taurisano, docente del Dipartimento Biomedicina Traslazionale e Neuroscienze di Uniba; la psicologa Giorgia Monetti, esperta nel mondo Snoezelen, e Luigi Fruscio, direttore generale della Asl di Bari.

Giovanni Procacci, presidente della Fondazione, sottolinea l'importanza dell'evento: “Ci stiamo occupando con grande impegno dell’aspetto relativo alla prevenzione e alla diagnosi precoce. In quest’ottica, il convegno è un appuntamento fondamentale per approfondire alcune tematiche sotto il profilo scientifico e sanitario, nella convinzione che la condivisione di conoscenze e nuovi orizzonti aiuti tutti ad affrontare meglio una malattia che, con l’innalzamento dell’età media, è diventata una vera e propria questione sociale.”

Al termine del convegno, sarà inaugurata la “Stanza sensoriale”, un ambiente progettato seguendo la filosofia Snoezelen, particolarmente utile per i pazienti con Alzheimer e per coloro che si prendono cura di loro. La realizzazione della stanza è stata possibile grazie ai fondi raccolti attraverso il 5 per mille.

L’appuntamento rappresenta un’occasione unica per approfondire i temi legati a una delle malattie più diffuse nella società moderna, ma anche per conoscere le iniziative concrete che la Fondazione “Giovanni XXIII” sta mettendo in atto per migliorare la qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie.