Costa Crociere estende la partnership strategica con Emirates fino al 2027

GENOVA – Costa Crociere rinnova la partnership con Emirates fino al 2027, posizionando ulteriormente Dubai come uno dei principali hub crocieristici globali.Annunciata all'ITB di Berlino, una delle fiere del turismo più importanti al mondo, la rinnovata partnership si basa su due decenni di collaborazione di successo, unendo l'esperienza della compagnia di crociere e della compagnia aerea per rendere l’esperienza di viaggio dei passeggeri ancora più unica, sviluppando ulteriormente la proposta di Dubai come destinazione crocieristica di prim'ordine con connettività integrata e accessibile attraverso diverse soluzioni di trasporto: aereo, terrestre e marittimo.Costa Crociere ed Emirates collaboreranno a iniziative di marketing congiunte, alla programmazione armonizzata dei voli e alla disponibilità di voli comodi per i crocieristi per soddisfare la domanda dai mercati chiave attraverso il network della compagnia aerea, ove possibile.Per offrire un'esperienza eccezionale attraverso ogni punto di contatto con il cliente, la partnership si concentrerà sulla condivisione di dati e approfondimenti rilevanti per migliorare il servizio, oltre a dedicare team di supporto ai passeggeri delle crociere per facilitare il check-in al Dubai Harbour Cruise Terminal. La compagnia croceristica e la compagnia aerea lavoreranno inoltre a stretto contatto su soluzioni di trasporto avanzate tra l'Aeroporto Internazionale di Dubai e il terminal crociere del porto di Dubai.Costa Crociere ed Emirates esploreranno anche opportunità per espandere la loro partnership oltre Dubai, includendo aree geografiche del network di Costa come il Centro e Sud America, l'Estremo Oriente e il Sud-Est asiatico.“Il rinnovo dell’accordo con Emirates è un’ulteriore conferma dell'importanza strategica di Dubai e degli Emirati nell'offerta turistica di Costa. Oggi celebriamo la continuazione della nostra collaborazione su iniziative di marketing, allineamenti operativi e pianificazione strategica, con l'obiettivo di migliorare la connettività e garantire un viaggio confortevole per i nostri crocieristi. Questa partnership sottolinea il nostro impegno ad offrire esperienze di viaggio uniche ai nostri ospiti e, insieme a Emirates, non vediamo l'ora di continuare a garantire un servizio eccellente e memorabile", commenta Daniel Caprile, Vice President Pricing & Revenue Management, Itinerary & Transportation, Costa Crociere.Costa Crociere opera nel porto di Dubai dal 2006 e durante il prossimo inverno 2025-2026 sarà a Dubai con Costa Toscana, la sua ammiraglia di ultima generazione. Con la formula “volo+crociera”, gli ospiti potranno godere di una crociera di una settimana per visitare Dubai, con una sosta di due giorni, Muscat (Oman), Doha (Qatar), Abu Dhabi (Emirati Arabi), alla scoperta di antiche tradizioni, natura ma anche di città futuristiche che queste destinazioni offrono.“L'impegno di Costa Crociere a Dubai testimonia la nostra visione comune di rafforzare la posizione di Dubai come porta d'accesso di primaria importanza per le crociere invernali. Per Emirates, il segmento dei crocieristi offre un enorme potenziale di crescita, oltre a generare effetti estremamente rilevanti per l'economia di Dubai. Lavoreremo a stretto contatto con gli stakeholder dell'ecosistema turistico, tra cui Costa Crociere, per sostenere il rapido miglioramento delle infrastrutture che consentono un accesso facilitato tra i luoghi di intrattenimento e le attrazioni di Dubai e il porto di Dubai, con l'obiettivo di continuare a valorizzare l'attrattiva della città per gli ospiti più esigenti delle crociere” dichiara Adnan Kazim, Deputy President e Chief Commercial Officer di Emirates Airline.Dubai ha aperto la strada a un ecosistema di viaggio integrato che offre ai crocieristi un'esperienza unica, dalle procedure di visto semplificate alle sofisticate strutture portuali del porto di Dubai, complete di check-in dedicato. I dodici banchi di check-in Emirates nel porto di Dubai consentono ai passeggeri che sbarcano dalle navi da crociera di effettuare il check-in completo fino a 4 ore prima della partenza del volo, con la comodità di esplorare Dubai senza bagagli prima di dirigersi direttamente all'aeroporto ed espletate la maggior parte delle formalità prima del volo.