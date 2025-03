Sanità, Pd Puglia: 'Emendamento Fdi soddisfa sete di protagonismo. Per via libera a AOU a Taranto e Lecce bastava Ok dei Ministeri'

“Oggi portano in gran trionfo l’approvazione di un emendamento che si rivela più utile a consentir loro di ritagliarsi un ruolo da protagonisti in questa vicenda, piuttosto che a sciogliere effettivamente i nodi. Non serviva affatto, come pure proclamano, un intervento legislativo per sbloccare l’impasse. Al contrario, sarebbe stato sufficiente il via libera dei Ministeri competenti, MEF e Salute, ai quali la Regione Puglia ha fornito tutta la documentazione richiesta per il via libera più di due anni fa.”



“Siamo comunque contenti che l’obiettivo sia più vicino al traguardo perché porterà dei benefici alle comunità coinvolte ed è questo ciò che ci sta più a cuore. Tuttavia, non possiamo nascondere il rammarico per tutto il tempo perso e i toni ancora una volta accusatori verso un Presidente che ha promosso per primo quella stessa iniziativa cui, con questo emendamento, si vuole dare seguito. Questo episodio dimostra ancora una volta un fatto chiaro: la destra pugliese preferisce la polemica politica al bene dei cittadini anche se poi, come in questo caso, sono proprio i cittadini a rischiare di pagare per anni il prezzo della loro propaganda.”

ROMA – “Finalmente i parlamentari pugliesi di maggioranza testimoniano la loro esistenza politica e, benché in forte ritardo, sostengono l’iniziativa del Presidente Emiliano e del Consiglio regionale pugliese di trasformare gli ospedali di Taranto e Lecce in Aziende Ospedaliere Universitarie.”Così, in una nota congiunta, i parlamentari pugliesi del Partito Democratico, Ubaldo Pagano, Marco Lacarra e Claudio Stefanazzi.