Costa Crociere lancia la Hit Parade Cruise: la nuova crociera C|Club 2025 alla scoperta di Grecia e Turchia a ritmo di musica, gusto e itinerari unici

Dal 4 al 18 maggio la Hit Parade Cruise propone esperienze e attività esclusive, dedicate sia ai soci del programma fedeltà di Costa Crociere che a tutti gli ospiti, alla scoperta del Mediterraneo Orientale. Un evento unico con ospiti d’eccezione: la band internazionale degli Skunk Anansie e gli chef Bruno Barbieri, Hélène Darroze, Ángel León. A rendere ancora più spettacolare la crociera, il programma musicale powered by MTV, music partner della crociera.





GENOVA – Costa Crociere presenta la Hit Parade Cruise, la nuova crociera C|Club 2025 che prevede un’offerta ancora più esclusiva disponibile sia per i soci del programma fedeltà della compagnia, sia per tutti gli altri ospiti.





Questa crociera, in partenza da Savona il 4 maggio 2025 a bordo di Costa Fascinosa, propone un viaggio di due settimane nel Mediterraneo Orientale, in particolare in Grecia e Turchia e l’esclusiva overnight a Istanbul, per vivere appieno una delle città più affascinanti e ricche di storia.





La rinnovata edizione 2025 sarà un’esperienza ancora più entusiasmante grazie ad una proposta di intrattenimento spettacolare, che rievocherà l'atmosfera unica degli anni '80 e '90 con party e notti tematiche, per regalare agli ospiti momenti memorabili: dai grandi classici alla dance, dal rock fino alla celebrazione finale dedicata al pop. Tra queste, l’Opening ceremony con il Gala Night; il "Bosphorus Party" e il "Mamma Mia! A Zacinto", rimando, tutto greco, al celebre film.





Guest star della crociera saranno gli Skunk Anansie, una delle band più importanti e significative del Regno Unito dagli anni '90, guidata dalla carismatica frontwoman Skin. Tornati nel 2025 con la nuova musica tratta dall'album in uscita prossimamente "The Painful Truth", si esibiranno dal vivo su Costa Fascinosa il 9 maggio, con una setlist che prevede nuovi brani e alcune delle loro hit più famose, come "Hedonism", "Charlie Big Potato" e "Weak" che li hanno fatti entrare nell'olimpo dei grandi.





La Hit Parade Cruise sarà powered by MTV - brand sinonimo di musica, intrattenimento e cultura pop - presente a bordo con quattro lecture dedicate alla musica degli anni ’80 e ‘90, condotte da Luca De Gennaro, storico direttore artistico di MTV Italia. Inoltre, la sera del 14 maggio sarà il momento del Party DJ Set powered by MTV con Stefano Fontana aka Stylophonic, protagonista assoluto della scena musicale degli anni '90.





Esclusive anche le esperienze di gusto, con il ritorno a bordo, dal 6 all’8 maggio, degli chef stellati Hélène Darroze, Bruno Barbieri e Ángel León, firme eccellenti dell’offerta gastronomica delle navi Costa. I tre chef si cimenteranno in una prova a tempo, preparando piatti ispirati a canzoni famose. I soci del C|Club saranno poi protagonisti di un quiz gastronomico e non solo, presentato dagli chef, che premieranno il più veloce a rispondere ad ogni domanda con una sorpresa speciale. Inoltre, Bruno Barbieri, Hélène Darroze, Ángel León firmeranno un’edizione limitata dei "Destination Dish", i piatti speciali ispirati alle destinazioni che si visitano, ideati per esaltare le tradizioni culinarie locali e dedicati esclusivamente a questa crociera.





L’itinerario permetterà di esplorare, oltre a Barcellona e Marsiglia, alcune delle destinazioni più spettacolari del Mediterraneo Orientale, come Siracusa, dove sarà possibile visitare l'isola di Ortigia, e poi in Grecia alla scoperta di Nauplia, per una passeggiata tra i meravigliosi edifici neoclassici e Zante con i suoi panorami mozzafiato. In Turchia, ci si potrà immergere nei magnifici scenari naturali di Izmir e visitare la suggestiva Istanbul, dove Costa Fascinosa si fermerà per due giorni offrendo agli ospiti l’opportunità di vivere un’esperienza indimenticabile.





Durante la navigazione, gli ospiti potranno godersi l’esperienza immersiva di una delle meravigliose "Sea Destinations", itinerari unici da vivere a bordo, che raccontano i luoghi iconici della rotta. In esclusiva per questa crociera, la Sea Destination "Mare di Stelle" nel Mare Egeo con la possibilità di osservare il cielo stellato da un punto di vista davvero unico.





La "meraviglia" che caratterizza le attività a bordo sarà protagonista anche delle esperienze a terra con le nuove escursioni nelle principali tappe della crociera, per esplorare ancora più a fondo il patrimonio culturale del Mediterraneo orientale, tra mitologia e isole mozzafiato, cibo locale, come l’overnight a Istanbul, che consentirà agli ospiti di visitare luoghi incantevoli fuori dagli itinerari tradizionali.





Le prenotazioni per la crociera C|Club 2025 sono disponibili in agenzia di viaggio o tramite il sito web www.costacrociere.it . Ai soci del C|Club è riservata una promozione davvero speciale: prenotando entro il 15 marzo, verrà garantito un livello del C|Club superiore a quello che si avrebbe al momento della partenza, per un anno intero, da marzo 2025 sino a marzo 2026, potendo così godere di ulteriori vantaggi e benefit (per ulteriori informazioni consultare: https://www.costacrociere.it/c-club.html ).





Per partecipare al programma riservato ai soci basta iscriversi al C|Club prima di effettuare la prenotazione, attraverso un’apposita sezione del sito web di Costa Crociere: https://www.costacrociere.it/c-club.html





Inoltre, su questa partenza, solo per i soci italiani del C|Club, fino al 31 marzo 2025 è attiva "Costa Days" una promozione speciale che offre fino a 500€ di sconto a cabina e un acconto di soli 100€ a persona.