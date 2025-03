Taranto, squalo verdesca spiaggiato a Chiatona: mistero sulla marcatura "SEALED J"

TARANTO - Un, lungo circa, è stato rinvenuto senza vita lungo il, tra le località di. La carcassa dell'animale presentava una particolare marcatura sulla pinna caudale con la scritta, un codice identificativo legato a un progetto di ricerca.

Un esemplare monitorato

La verdesca è una specie diffusa nel Mar Mediterraneo e in molti altri mari tropicali e subtropicali. La presenza della marcatura sulla pinna suggerisce che lo squalo fosse parte di un programma di monitoraggio scientifico, probabilmente finalizzato allo studio dei suoi spostamenti e delle sue abitudini. Il codice numerico "721406" servirebbe a identificare in modo univoco l'animale all'interno del database del progetto di ricerca.

Indagini in corso sulle cause dello spiaggiamento

Della scoperta è stata immediatamente informata l'ASL locale, che ha avviato i rilievi per accertare le cause dello spiaggiamento. Al momento non è chiaro se la morte dello squalo sia dovuta a fattori naturali, a ferite accidentali o a interazioni con attività umane.

Secondo Giovanni D’Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti", per ottenere informazioni più dettagliate sulla targhetta identificativa e sullo scopo del monitoraggio, sarebbe opportuno contattare enti specializzati come istituti di ricerca marina, università, associazioni di pescatori locali o autorità ambientali. Questi soggetti potrebbero fornire chiarimenti sul progetto di monitoraggio e sulla provenienza dell'esemplare.

Le indagini proseguiranno per comprendere meglio la vicenda e il contesto scientifico dietro la marcatura dello squalo.