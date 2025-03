Assessore Leo: 'Garantita la mobilità in deroga ai lavoratori dell’area di crisi industriale di Taranto anche per il 2025 grazie alla firma dell’accordo con le Parti Sociali'

"Grazie alla firma dell’Accordo tra la Regione Puglia e le Parti Sociali, sottoscritto oggi presso il mio Assessorato, abbiamo garantito – anche per il 2025 – il trattamento per la mobilità in deroga ai lavoratori dell’area di crisi industriale complessa di Taranto. Per merito di questo accordo decine di lavoratori in condizioni di fragilità occupazionale potranno continuare a beneficiare del trattamento di mobilità in deroga, non rinunciando a questo fondamentale strumento di sostegno mentre si formano e si riqualificano Come di consueto, ringrazio pubblicamente le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria per la collaborazione ed il supporto" fa sapere l’assessore all’istruzione, formazione e lavoro della Regione Puglia Sebastiano Leo. "Grazie alla firma dell’Accordo tra la Regione Puglia e le Parti Sociali, sottoscritto oggi presso il mio Assessorato, abbiamo garantito – anche per il 2025 – il trattamento per la mobilità in deroga ai lavoratori dell’area di crisi industriale complessa di Taranto. Per merito di questo accordo decine di lavoratori in condizioni di fragilità occupazionale potranno continuare a beneficiare del trattamento di mobilità in deroga, non rinunciando a questo fondamentale strumento di sostegno mentre si formano e si riqualificano Come di consueto, ringrazio pubblicamente le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria per la collaborazione ed il supporto" fa sapere l’assessore all’istruzione, formazione e lavoro della Regione Puglia Sebastiano Leo.





"La prima buona notizia relativa all’accordo di questa annualità è che la platea dei lavoratori interessati dalla misura si è sensibilmente ridotta, passando da 58 a 44 unità. La seconda buona notizia è che parte di questi 14 lavoratori hanno trovato nuova occupazione, mentre altri hanno raggiunto i termini per il pensionamento. L’intera platea, poi, è stata interessata da azioni informative, formative e di orientamento, grazie ai patti di servizio stipulati presso i Centri per l’Impiego e grazie al programma GOL. Queste misure di politica attiva, promosse dalla Sezione Politiche e Mercato del Lavoro del mio assessorato, stanno consentendo di svuotare progressivamente la suddetta platea" commenta Leo.





"L’accesso alla misura è consentito ai lavoratori che siano stati licenziati da imprese ubicate nei comuni di Taranto, Crispiano, Massafra, Montemesola e Statte, appartenenti all’area di crisi industriale complessa di Taranto, che risultino già beneficiari di un trattamento di mobilità in deroga. Per le finalità dell’accordo – continua l’assessore – abbiamo destinato risorse pari a 2 milioni di euro, ampiamente sufficienti alla copertura del beneficio".





"A seguito della ratifica in Giunta del suddetto Accordo – ha concluso Leo – i lavoratori in possesso dei requisiti interessati a beneficiare dell’indennità di mobilità in deroga potranno presentare domanda alla Regione Puglia per il tramite dei Centri per l’Impiego, utilizzando l’apposita piattaforma online che sarà a breve disponibile sul sistema informativo lavoro SINTESI".