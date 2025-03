'Costruiamo insieme le politiche della notte', conclusi ieri a Bari i sei incontri pubblici

BARI - Si è conclusa ieri, mercoledì 26 marzo, con l’ultimo incontro pubblico dedicato alla rigenerazione urbana, la prima fase del percorso partecipato promosso dall’amministrazione comunale, “Costruiamo insieme le politiche della notte”.I sei forum, aperti alla città, hanno raccolto tra febbraio e marzo per sei mercoledì consecutivi, le istanze e le proposte di chi ha voluto portare il proprio contributo alla discussione su una nuova idea della ‘Bari di notte’. I sei incontri si sono concentrati su ‘cultura e creatività’ con l’appuntamento dello scorso 19 febbraio alla presenza dell’assessora Paola Romano, sulla ‘mobilità’ con il dibattito del 26 febbraio con l’assessore Domenico Scaramuzzi e, ancora, su ‘sicurezza, welfare e legalità’, durante il focus di mercoledì 5 marzo, che ha visto cittadini, comitati e associazioni confrontarsi insieme agli assessori Carla Palone (Vivibilità Urbana), Elisabetta Vaccarella (Welfare) e Nicola Grasso (Legalità). Il 12 marzo, inoltre, si è parlato di ‘ambiente, igiene urbana e sostenibilità’ nel forum guidato dall’assessora al Clima, Transizione ecologica e Ambiente, Elda Perlino, mentre il 19 marzo il dibattito si è focalizzato sul ‘commercio’ con l’assessore allo Sviluppo economico Pietro Petruzzelli. Appuntamento finale, ieri, per discutere con la vicesindaca Giovanna Iacovone di ‘rigenerazione urbana e nuovi spazi di aggregazione’. A coordinare il calendario dei sei forum è stato il consigliere delegato del sindaco alle Politiche della notte Lorenzo Leonetti.Il materiale raccolto nel corso dei sei incontri contribuirà alla redazione del primo “Programma per le politiche della notte della città di Bari”. Terminata la fase di consultazione e la raccolta di idee attraverso i sei forum aperti e i tavoli tematici, tutti i report prodotti saranno caricati nei prossimi giorni sul sito www.baridinotte.it, dedicato al percorso partecipato. I report potranno essere non solo letti e consultati da tutti, ma anche integrati con commenti e ulteriori proposte.Nel frattempo, l’amministrazione comunale sarà impegnata nella revisione dei materiali e nell’elaborazione di un documento di sintesi e indirizzo, sulla base del quale costruire il primo “Programma per le politiche della notte della città di Bari”.Nei mesi di maggio e giugno saranno organizzati, inoltre, ulteriori incontri pubblici di approfondimento tecnico e amministrativo, che focalizzeranno l’attenzione sulle questioni emerse durante i sei forum: saranno anche previsti momenti di scambio e confronto con le buone pratiche e le esperienze di altre città italiane ed europee. L’intenzione è arrivare a luglio alla presentazione della prima bozza del Programma, da sottoporre a consultazione per la raccolta di feedback dei cittadini. L’obiettivo dell’amministrazione comunale è approvare, infine, il Programma a settembre, e contestualmente lanciare le prime azioni pilota.Per rimanere aggiornati sui prossimi appuntamenti e inviare ulteriori contributi, è sufficiente seguire le indicazioni sul sito www.baridinotte.it