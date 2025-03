Bif&st 2025: Sesta giornata tra proiezioni, premi e incontri

BARI - Venerdì 28 marzo, la sesta giornata del Bif&st 2025, prodotto da Apulia Film Commission e diretto da Oscar Iarussi, offre un programma ricco di proiezioni e incontri con importanti personalità del cinema.

Al Teatro Petruzzelli, la giornata si apre alle 9.30 con la proiezione di Amatemi (2005) di Renato De Maria, seguita dall'incontro con l'attrice Isabella Ferrari, condotto da Angela Prudenzi. In serata, l’attrice riceverà il Premio Bif&st Arte del Cinema. Nel pomeriggio, alle 17.00, verrà proiettato il cult Blade Runner (1982) di Ridley Scott, introdotto da Enrico Magrelli. La sezione Rosso di Sera si apre con la premiazione del film vincitore del Concorso Per il Cinema Italiano, prima della proiezione di L’amour ouf (L’amore che non muore) di Gilles Lellouche (ore 20.30).

Il Teatro Kursaal Santalucia ospita, per la Retrospettiva Moretti, le proiezioni di Mia madre (2015) alle ore 10.00, introdotto da Anton Giulio Mancino, e di Santiago, Italia (2018) alle 21.30.

Nel Concorso Meridiana, vengono presentati Come Closer di Tom Nasher, che racconta il dramma della ventenne Eden dopo la morte del fratello, con la presenza in sala dell’attrice Lia Elalouf, e L’effacement di Karim Moussaoui, con il regista in sala, che esplora il conflitto interiore di un giovane in una famiglia benestante. Entrambi i film saranno seguiti da Q&A condotti da Marzia Gandolfi.

Al Multicinema Galleria, per la sezione Per il Cinema Italiano, fuori concorso, saranno proiettati Incanto di Pier Paolo Paganelli, con Vittoria Puccini e Giorgio Panariello, e Un Paese ci vuole – Zavattini, Luzzara e il Po di Francesco Conversano, alla presenza di Nene Grignaffini, entrambi seguiti da Q&A con Angela Bianca Saponari.

Per la sezione Frontiere, in sala 6 alle ore 20.00 sarà proiettato Voyage a Gaza di Piero Usberti, seguito da Taxibol di Tommaso Santambrogio, che interverrà in un dialogo con Matteo Marelli al termine della proiezione.

Nella sezione Doppio Testo (Cinema e Letteratura), in sala 1 alle ore 9.30 sarà proiettato il primo episodio de Il commissario Ricciardi di Gianpaolo Tescari, seguito da un incontro con lo scrittore Maurizio De Giovanni e l’attore Lino Guanciale, moderati da Chiara Tagliaferri. In sala 4 alle ore 10.00 si terrà l’Evento speciale Musicanti, con la pianola di Matteo Malatesta e l’incontro con il compositore Pivio, condotto da Fiorella Sassanelli.

La giornata si chiuderà con la proiezione di Civil War di Alex Garland, introdotta da Angelo Ceglie, per la sezione Focus A24.

Si conclude, infine, il Laboratorio di Sceneggiatura Storie per lo Schermo, a cura di Laura Paolucci, in sala 7.