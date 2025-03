Crollo palazzina via De Amicis: analisi specializzate su materiale solido prelevato dal cantiere

BARI - In merito al ritrovamento di un frammento di piccola pezzatura di materiale cementizio contenente amianto, rinvenuto lo scorso 18 marzo nell’area di cantiere di via De Amicis - via Pinto (nei pressi della ex scuola Carlo Del Prete), si rende noto che la Ecotrend, ditta specializzata incaricata dal Comune di Bari per la gestione di tali materiali, ha confermato la presenza di amianto nel campione analizzato.

È opportuno specificare che il materiale risulta essere in "stato solido compatto", con un indice di rilascio inferiore allo 0,1, ben al di sotto del limite di 0,6, e pertanto non in grado di produrre dispersione. Tuttavia, il materiale sarà trattato conformemente alle normative vigenti.

Le analisi effettuate sulle polveri aerodisperse, con campioni prelevati nelle giornate del 21, 22, 23 e 24 marzo, hanno confermato l’assenza di fibre di amianto nell’aria.

Si ricorda che resta in vigore l’ordinanza sindacale volta a tutelare la salute pubblica nelle aree esterne circostanti l’edificio interessato dal crollo. L’ordinanza prevede misure precauzionali, tra cui il divieto di affaccio, l’obbligo di mantenere chiuse le finestre e l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale (mascherine) fino a nuova comunicazione.

A tali disposizioni si aggiungono le misure adottate per garantire la sicurezza dei numerosi dipendenti comunali operanti in loco, tra cui agenti della Polizia locale, tecnici della ripartizione IVOP e dipendenti del Municipio II.

L’area interessata dalle restrizioni comprende: