Bari, domenica 30 marzo la convention regionale dei Liberali e Riformisti del Npsi

BARI - Proseguono gli eventi di politica: si terrà domenica 30 marzo 2025, a partire dalle ore 10:30, presso The Nicolaus Hotel a Bari la convention regionale dei Liberali e Riformisti del Npsi di Puglia dal titolo "Prepariamo il futuro verso le elezioni regionali in Puglia".





Sarà un momento di confronto con i dirigenti, i giovani, i militanti e i simpatizzanti socialisti, unitamente agli esponenti della coalizione, per analizzare lo stato di salute del centrodestra in Puglia in vista delle prossime elezioni regionali.





Per l’occasione interverranno, oltre al segretario regionale del partito Luigi De Mucci, il vice segretario nazionale Npsi Michele Simone, il sen. Luigi Vitali già Sottosegretario alla Giustizia, il sen. Filippo Melchiorre, l'on. Lorenzo Cesa, il sen. Claudio Durigon Sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’on. Marcello Gemmato Sottosegretario di Stato per la Salute.





L’intervento conclusivo sarà affidato a Stefano Caldoro, Presidente dei Liberali e Riformisti del Npsi.





All'evento sarà presente anche la delegazione della provincia di Brindisi di Npsi Liberali e Riformisti insieme al suo segretario provinciale Pino Trinchera.