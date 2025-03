Crollo Palazzina via De Amicis: Comune autorizzato a demolire la porzione di palazzina residua

BARI - Nella giornata di oggi il sindaco di Bari Vito Leccese ha inviato alla Procura della Repubblica una richiesta di autorizzazione a procedere con estrema urgenza alle attività di demolizione controllata della porzione residua della palazzina crollata in via De Amicis il 5 marzo scorso.La necessità di procedere alla messa in sicurezza dell'area, considerato il rischio di cedimento della porzione di parete residua, peraltro, è stata rappresentata alla Procura nella giornata di oggi anche da una nota del comandante del Dipartimento del Vigili del Fuoco del Comando di Bari.A fronte della situazione di rischio per la pubblica incolumità, il procuratore della Repubblica aggiunto Ciro Angelillis ha autorizzato il Comune di Bari a procedere con le attività di demolizione necessarie nell'area sottoposta a sequestro, secondo i tempi e le modalità stabilite d'accordo con il prof. Salvatori, consulente nominato dalla Procura.