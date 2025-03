Digitalizzazione, attivato a Ruvo di Puglia il servizio notifiche digitali 'Send'

RUVO DI PUGLIA (BA) - Entra in funzione anche a Ruvo di Puglia SEND - Servizio Notifiche Digitali, la nuova piattaforma tecnologica, realizzata da PagoPA S.p.A. che digitalizza e semplifica le comunicazioni con valore legale da parte della Pubblica Amministrazione. - Entra in funzione anche a Ruvo di Puglia SEND - Servizio Notifiche Digitali, la nuova piattaforma tecnologica, realizzata da PagoPA S.p.A. che digitalizza e semplifica le comunicazioni con valore legale da parte della Pubblica Amministrazione.





L’Amministrazione Comunale ha attivato questo nuovo servizio grazie a un finanziamento del PNRR di 59.966 euro ottenuto grazie alla partecipazione all’Avviso Pubblico "M. 1.4.5 Piattaforma Notifiche Digitali" previsto dalla Miss.1 Comp.1 Investimento 1.4 "Servizi e Cittadinanza Digitale". Un finanziamento che ha consentito di attivare i primi due servizi integrati con SEND, ovvero le notifiche per le violazioni al Codice della Strada e per le violazioni extra Codice della Strada.





Send offre nuove modalità di invio, ricezione, gestione, monitoraggio e conservazione delle comunicazioni con valore legale che si aggiungono al tradizionale processo di notifica degli atti garantendo maggiore efficienza, sicurezza e praticità sia per le amministrazioni che per i cittadini.





Cittadini e imprese potranno ricevere, consultare e gestire in autonomia le proprie notifiche digitali in modo rapido, sicuro e digitale, riducendo tempi e costi.





Le notifiche potranno essere recapitate su un domicilio digitale (PEC), sulla piattaforma Send notifichedigitali.pagopa.it o su e-mail o SMS solo se indicati, dove si riceve l’avviso di cortesia con le indicazioni per accedere a Send.





I Legali Rappresentanti delle imprese possono consultare imprese.notifichedigitali.it su app IO, attivando il servizio Send sulla propria area riservata.





Significativi i vantaggi per i Cittadini che potranno risparmiare sui costi di notifica rispetto alla raccomandata cartacea, ricevere, visionare e pagare il dovuto direttamente con pagoPA sulle piattaforme in precedenza indicate, ottenere una ricevuta immediata e certa della notifica con valore legale, conservare in digitale le notifiche e relativi pagamenti, senza rischi di smarrimento. La modalità di notifica tradizionale tramite raccomandata cartacea, più costosa e lenta comunque resta attiva per i cittadini senza recapito digitale indicato. Nella giornata di ieri, sono stati notificati i primi 50 avvisi della Polizia Locale per violazioni al Codice della Strada.





"Incrementare e potenziare i servizi digitali del nostro Comune – ha detto l’assessora all’Innovazione tecnologica Maria Antonietta Curci – era uno dei punti essenziali del nostro programma. Grazie alle possibilità offerte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e grazie alla capacità dei nostri uffici di interpretare le nostre sollecitazioni e candidare ai bandi progetti sostenibili, in pochi anni siamo riusciti a migliorare sensibilmente la quantità e la qualità dei servizi informatici offerti al cittadino. Grazie al lavoro del Servizio Innovazione Tecnologica del Comune diretto dalla dottoressa Bianca De Zio infatti, sono già numerosi i servizi digitali che il nostro comune è in grado di offrire. Solo per fare alcuni esempi ricordiamo quelli anagrafici e di stato civile e i servizi elettorali oltre alla prenotazione online degli appuntamenti con gli uffici. Con SEND aggiungiamo a questi anche le notifiche delle violazioni al codice della strada. Già nei prossimi mesi questo elenco potrà allungarsi comprendendo numerose altre voci".