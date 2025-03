Domenica di prevenzione: appuntamento a Noicàttaro il 30 marzo a piazzale Chiesa del Soccorso

NOICATTARO - Una giornata dedicata alla salute con l’intento di fornire ai cittadini adeguate informazioni sui servizi di prevenzione attivi sul territorio. È l’obiettivo dell’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale con la collaborazione del Dipartimento di Prevenzione Asl Bari, che si terrà domenica 30 marzo a Noicàttaro, nel piazzale della Chiesa Santa Maria del Soccorso dalle ore 9:00 alle ore 13:00.“Consapevoli dell’importanza dell’informazione sui temi della salute e del benessere collettivo, come amministrazione comunale, intendiamo favorire occasioni di sensibilizzazione alla prevenzione sanitaria, con particolare attenzione a quella oncologica e alla gestione delle patologie croniche”, spiega il sindaco di Noicàttaro Raimondo Innamorato.Nel corso della iniziativa, gli operatori della ASL, saranno a disposizione per fornire informazioni e orientare le persone sugli esami offerti.Sarà possibile, inoltre, prenotare direttamente sul posto lo screening mammografico (per le donne dai 50 ai 69 anni), lo screening cervice uterina (per le donne dai 25 ai 64 anni). Per quanto riguarda lo screening del colon retto, accessibile sia a donne che uomini dai 50 ai 69 anni, saranno consegnati agli utenti interessati, i kit per la ricerca del sangue occulto, che potranno poi essere consegnati a qualunque farmacia della città - che ha aderito al programma - per essere successivamente analizzati.“Gli screening oncologici sono esami preventivi, sicuri e non invasivi, capaci di individuare una malattia prima della manifestazione dei sintomi. Eppure oggi molte persone non conoscono questa opportunità messa a disposizione gratuitamente dal sistema sanitario. Per questo, con questa iniziativa possiamo offrire un servizio fondamentale per una diagnosi precoce”, conclude il vice sindaco del Comune di Noicàttaro Nunzio Latrofa.