Droga, spacciano cocaina al Tamburi: due arresti

I poliziotti hanno avviato mirati servizi di appostamento, notando che in un appartamento situato al piano terra di quello stabile una donna ed un ragazzo si alternavano all’entrata probabilmente per cedere una dose di sostanza stupefacente ai clienti che senza soluzione di continuità entravano in quel palazzo. Decisi ad approfondire quanto notato in precedenza, hanno atteso che la donna facesse rientro in casa per sorprenderli prima che la porta si chiudesse.





Dalla perquisizione domiciliare, i poliziotti hanno recuperato nella cucina, all’interno di un ovulo di plastica, tre grammi circa di cocaina, tre grammi di hashish, un bilancino di precisione ancora intriso delle sostanze stupefacenti appena recuperate e numerosi ritagli di cellophane bianco utilizzati per il confezionamento delle dosi.





Nella stanza da letto del ragazzo, i Falchi hanno anche ritrovato, all’interno di un secchio, 17 panetti di hashish per un peso complessivo di circa un chilo e mezzo ed un riscaldatore elettronico utile per il perfetto mantenimento della sostanza stupefacente oltre alcuni manoscritti con appunti, nomi e cifre riconducibili alla loro presunta attività di spaccio.





Il controllo esteso al terrazzo dello stabile ha permesso poi di recuperare anche altri 150 grammi di hashish. Trasmessi gli atti all’Autorità Giudiziaria, la donna ed il ragazzo sono stati arrestati e posti agli arresti domiciliari. Per gli indagati vige il principio di innocenza fino a sentenza definitiva.

TARANTO - La Polizia di Stato ha arrestato una donna di 50 anni ed un giovane poco più che 20enne perché ritenuti presunti responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti. I Falchi della Squadra Mobile, nel corso dei consueti servizi antidroga, transitando in via Parini al quartiere Tamburi, hanno notato in uno stabile un inconsueto movimento di giovani molti dei quali a loro conosciuti come tossicodipendenti.