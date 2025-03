'ZooComix 2025', il 29 e 30 marzo l’epico raduno torna allo Zoosafari di Fasano

FASANO (BR) - Con il teletrasporto, in sella ad un drago o volando a bordo di un caccia stellare... qualunque sia il mezzo di trasporto che sceglierete, la rotta è tracciata: il 29 e 30 marzo allo Zoosafari è di nuovo tempo di ZooComix. - Con il teletrasporto, in sella ad un drago o volando a bordo di un caccia stellare... qualunque sia il mezzo di trasporto che sceglierete, la rotta è tracciata: il 29 e 30 marzo allo Zoosafari è di nuovo tempo di ZooComix.





La cultura pop è pronta a invadere pacificamente il parco fasanese trasformandolo in un'arena di divertimento, passione e condivisione. E proprio Cultura POP è il media partner di ZooComix 2025.





Quest'anno l'epicità si prepara a raggiungere livelli stratosferici grazie a una line-up di ospiti che farà esplodere l'hype preparatevi a incontrare Danilo Bertazzi, l'iconico folletto Tonio Cartonio del Fantabosco, ad attraversare i meandri della cultura pop sotto la guida di Lorenzo Ferrero, a farvi travolgere dall’energia contagiosa dei Dieffe, i seguitissimi content creator pronti a incursioni curiose e divertenti.





Anche in questa edizione non mancheranno i maestri del doppiaggio: da Emanuela Pacotto, a Gabriele Patriarca ed Eva Padoan… sarà come incontrare i vostri eroi preferiti in carne e ossa o, meglio, in voce!

A spiegarci che il cosplay è molto più di un semplice costume, è arte, performance, è un modo per dare vita ai personaggi che amiamo, ci saranno Icon Stich, Immeari e Haiku Cosplay con la loro esplosione di creatività e passione.





Tante le aree tematiche che ci trasporteranno in mondi fantastici. L’universo di Star Wars prenderà vita con la 501st Italica Garrison, la Rebel Legion Italian Base, i Droid Builders Italia, gli Apulian Force Knights, The Dark Side of Naples e Galaxy APS. L'area Real Avengers e gli amici di Gotham Shadows ci catapulteranno nel cuore delle avventure Marvel e DC Comics, da Batman a Wonder Woman, passando per Superman e Aquaman.





Per i videogiocatori, Apulia Gaming organizzerà tornei e sfide appassionanti mentre l'area Pokémon Millennium offrirà un tuffo nel mondo Nintendo, con postazioni di gioco libero, tornei e attività imperdibili. Sfogo alla immaginazione per tutti con i mattoncini LEGO® di Pugliabrick, mentre gli amanti dei giochi da tavolo troveranno pane per i loro denti con ALC Mellon. ALA Associazione Ludica Apulia ci introdurrà al mondo dei giochi di ruolo dal vivo (LARP), per un'esperienza coinvolgente e immersiva.





Ma non è tutto! Stand, spettacoli, live characters, una ricca Artist Alley, Meet&Greet, Q&A e tutta la passione e creatività della Sfilata e Gara Cosplay, con una sezione kids dedicata ai cosplayer in erba, e del Contest K-POP… per diventare i veri protagonisti della kermesse.





Quest'anno uno spazio importante è dedicato alle auto più iconiche del cinema e della TV: la leggendaria DeLorean di Ritorno al Futuro, KITT, l'auto parlante di Supercar, e il potente Generale Lee di Hazzard sono pronti a far rombare i motori della nostra passione!





A catturare i vostri momenti topici NICA JUPITER PH, fotografa ufficiale dell'evento, mentre la colonna sonora di questa magica esperienza sarà affidata al concerto delle Stelle di Hokuto e a DJ Shiru, con un set anni '90-'00.





Chi visita lo ZooSafari il 29 e 30 marzo, accede all’evento e a tutte le attività a tema. Inoltre per i cosplay e per chi acquista il biglietto per entrambe le giornate, una riduzione speciale sull'ingresso ZooComix. E nella giornata di Domenica 30, transfert gratuito Stazione di Fasano - Zoocomix - Stazione di Fasano.





Tutte le info su costi, ospiti, programma dettagliato, regolamenti e iscrizioni a gare e contest su https://zoosafari.it/zoocomix25/ e sulle pagine social FB https://www.facebook.com/zoosafarifasano e IG https://www.instagram.com/zoosafarifasano/





Sicuramente abbiamo dimenticato qualcosa ma siamo certi che a voi non sfuggirà nessuna delle incredibili sorprese di questo ZooComix 2025!