Ego Pizza Festival: l’11 marzo la presentazione della seconda edizione

BARI - Martedì 11 marzo, alle ore 11.30, a Bari, nella sala conferenza del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale della Regione Puglia (Lungomare Nazario Sauro 45-47), si terrà la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione di Ego Pizza Festival, l’evento che celebra la pizza in tutte le sue declinazioni, unendo la promozione delle eccellenze agroalimentari pugliesi alla valorizzazione territoriale.La manifestazione, che si svolgerà a Taranto il 21 e 22 marzo, vedrà la partecipazione dei migliori pizzaioli pugliesi, oltre che dei grandi nomi italiani della pizza, e numerosi ospiti del mondo enogastronomico, tra cui giornalisti di calibro nazionale. Una due giorni tutta dedicata alla pizza, vero simbolo identitario e attrattore turistico.“Ego Pizza Festival è un’opportunità unica per raccontare la Puglia attraverso uno dei prodotti più amati in Italia e nel mondo - dichiara Emiliano Fraccica, presidente di Enogastro Hub, associazione organizzatrice dell’evento -. La pizza diventa il fulcro di una narrazione culturale e gastronomica che valorizza i grani antichi, l’olio extravergine d’oliva e la Mozzarella di Gioia del Colle DOP, eccellenze del nostro territorio. Con questo Festival vogliamo accendere i riflettori sulla pizza pugliese contemporanea, offrendo ai professionisti e agli appassionati un’occasione di confronto e crescita”.Alla conferenza stampa interverranno Monica Caradonna, giornalista, conduttrice televisiva e ideatrice dell’evento, insieme all’assessore regionale all’Agricoltura, Donato Pentassuglia, e all’assessore regionale al Turismo, Gianfranco Lopane.