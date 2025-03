“Il Limite Ignoto”: un’esperienza interattiva sul consenso in scena a Gioia del Colle

GIOIA DEL COLLE - Lunedì, alle ore, ilospiterà Il Limite Ignoto, uno spettacolo diche esplora il tema del, dellee delleche spesso passano inosservate. L’evento, organizzato dalla compagnia, è promosso nell’ambito del progetto, in collaborazione con ildell’Ambito Territoriale di Gioia del Colle e il Comune di Gioia del Colle.

A pochi giorni dalla Giornata Internazionale della Donna, questo spettacolo invita il pubblico a riflettere, mettersi in gioco e intervenire direttamente in scena per provare a cambiare le dinamiche rappresentate. Attraverso il metodo del Teatro dell’Oppresso, gli spettatori saranno coinvolti in scenari di vita reale, sperimentando in prima persona il potere trasformativo del consenso.

Un teatro che invita all’azione

"Il Limite Ignoto" non è un semplice spettacolo, ma una vera e propria esperienza interattiva: ogni scena mette in luce situazioni problematiche e chiede al pubblico di trovare soluzioni, fermare abusi di potere e sostenere chi subisce pressioni invisibili ma devastanti. Il teatro diventa così uno spazio di allenamento per la vita reale, in cui il consenso non è un concetto astratto ma una pratica quotidiana che può trasformare scuole, case, parchi e luoghi di svago in spazi di libertà condivisa.

Oltre alla replica serale aperta al pubblico, nella mattina del 10 marzo lo spettacolo verrà proposto anche agli studenti dell’I.I.S.S. Canudo-Marone-Galilei di Gioia del Colle, per stimolare una riflessione sul rispetto e l’autodeterminazione.

Il Teatro dell’Oppresso: strumento di cambiamento sociale

Il Teatro dell’Oppresso (TDO), nato in America Latina e oggi diffuso in tutto il mondo, è un metodo teatrale che mette in scena situazioni di oppressione per permettere ai partecipanti di analizzarle e intervenire attivamente. La compagnia PartecipArte, da anni impegnata in scuole, università, carceri e contesti di vulnerabilità, utilizza queste tecniche per aiutare le persone a riconoscere e superare le ingiustizie in modo creativo.

Informazioni e prenotazioni

L’ingresso a Il Limite Ignoto è gratuito, ma è gradita la prenotazione via WhatsApp al numero 329/6658408.

Un’occasione unica per vivere il teatro non solo come spettacolo, ma come strumento di consapevolezza, azione e cambiamento sociale.