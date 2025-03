"L’altra metà del cielo": il 11 marzo in scena a Bari lo spettacolo inclusivo della compagnia "Oltre... il Sipario"

BARI - Martedì, alle ore, il(via M. Kolbe 3) ospiterà lo spettacolo "L’altra metà del cielo", messo in scena dalla neonata compagnia, formata da attori e attrici con disabilità di. Un progetto teatrale di grande valore, sostenuto dae ispirato all’omonimo album di, che ha voluto condividere la notizia sui suoi canali social, sottolineando l’importanza dell’iniziativa.

Un teatro senza barriere

Lo spettacolo nasce dal laboratorio teatrale che in questi mesi ha favorito percorsi di inclusione sociale per ragazzi con disabilità e non autosufficienti, offrendo loro uno spazio di espressione e crescita. L’iniziativa è stata finanziata nell’ambito dell’avviso pubblico “Puglia Capitale Sociale 3.0” della Regione Puglia, promossa e gestita dall’APS Non Solo Social, in partenariato con Abilita, SocialService, Medtraining, con la collaborazione dell’ASD Azzurra, Centro Studi Padre Pio e i comuni dell’Ambito territoriale di Cerignola.

Oltre i limiti, oltre il sipario

«Il nostro progetto prende spunto dall’opera di Vasco Rossi, ma viene completamente rivisitato dai ragazzi – spiega Francesca D’Alessio, presidente di APS Non Solo Social – che sorprendono le loro aspettative, vanno oltre i propri confini, superano limiti fisici e mentali ed esprimono emozioni in modo unico. Anche chi non può usare le parole riesce a trasmettere tanto».

Il regista Enzo Toma, che ha guidato il percorso teatrale insieme a Francesco Gravino, sottolinea il valore educativo e trasformativo del teatro: «L’arte aiuta il pubblico a superare pregiudizi e preconcetti, mostrando le abilità nascoste dietro ogni persona. Noi non chiediamo agli attori di imitare abilità, ma mettiamo il teatro al servizio della loro autenticità. Il risultato è una qualità poetica straordinaria».

Un laboratorio che cambia la vita

Il teatro sociale non è solo espressione artistica, ma anche uno strumento educativo, pedagogico e psicologico che stimola emozioni e sensazioni. I partecipanti hanno scelto per la loro compagnia il nome "Oltre... il Sipario", simbolo del loro desiderio di andare oltre ogni barriera e pregiudizio.

L’ingresso allo spettacolo è gratuito.

📞 Info e prenotazioni: 320.3773750

Gli attori in scena

Ruggero Aghilar, Maria Antonietta Artuso, Barbara Wioletta Baka, Donato Castelluccio, Gabriele Egidio Cifaldi, Marilù Conticelli, Marianna Curiello, Aurora D'Aversa, Alessandro Errico, Vito Farese, Sofia Giovannelli, Antonio Mennuno, Jenny Monaco, Raffaele Orlando, Marcella Puglielli, Massimo Rinaldi, Cosimo Rizzi, Rebecca Sebastiani, Francesca Pia Simone, Giuseppe Sinisi, Mariaelena Tiberio, Melissa Fatima Tucci, Valeria Verlingieri, Ester Flavia Zacheo.