Emiliano e Mennea al Forum sulla Non Autosufficienza a Bari: “La Puglia guida la rivoluzione del welfare”. Emiliano nominato assistente sociale ad honorem

BARI – Si è aperto oggi a Bari il, evento di riferimento per le politiche e le pratiche rivolte a persone anziane e fragili, che coinvolgono in Italia oltre 10 milioni di cittadini. L'appuntamento, organizzato dal gruppo Maggioli, ha portato in Puglia più di 150 relatori, 30 workshop e tre sessioni plenarie, trasformando il capoluogo pugliese nel cuore del dibattito nazionale sulla riforma dell’assistenza agli anziani e sulle sfide del welfare contemporaneo.

Ad inaugurare i lavori è stato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, affiancato dal neo delegato al welfare, Ruggiero Mennea. “Oggi è una bellissima giornata – ha dichiarato Emiliano – in cui l'intera comunità del welfare pugliese si è riunita per confrontarsi su quella che possiamo definire una vera e propria rivoluzione che la Puglia ha compiuto nel sistema di assistenza e sostegno alle fragilità. È anche l'occasione per augurare buon lavoro a Ruggiero Mennea, alla sua prima uscita ufficiale nel ruolo di consigliere delegato.”

Il Forum si inserisce in un momento cruciale per il settore, con l’attesa, dopo oltre vent’anni, della riforma nazionale dell’assistenza agli anziani non autosufficienti. Un tema su cui la Puglia sta cercando di fare scuola, come sottolineato da Mennea: “Accogliamo con grande onore questo confronto tecnico-scientifico, che ci consente di testare e migliorare il nostro modello di welfare. Il nostro obiettivo resta quello di costruire una ‘società per tutti’, eliminando gli ostacoli che limitano l’accesso alla vita sociale per le persone non autosufficienti e con disabilità. Questa sfida è tanto più urgente di fronte a fenomeni come l'invecchiamento della popolazione e l’aumento delle cronicità.”

A testimoniare l’impegno concreto della Regione Puglia, nel corso della manifestazione la presidente dell’Ordine degli assistenti sociali della Puglia, Filomena Matera, ha conferito al presidente Emiliano il titolo di assistente sociale ad honorem. Un riconoscimento simbolico che, come ha spiegato la stessa Matera, rappresenta “il ringraziamento di oltre 4800 assistenti sociali pugliesi per le politiche di welfare adottate in questi anni, in difesa dei diritti e della dignità delle persone fragili”.

Il Forum proseguirà anche nella giornata di domani, con ulteriori incontri e tavole rotonde che metteranno a confronto istituzioni, operatori, esperti e cittadini per tracciare la rotta di un welfare sempre più inclusivo e vicino ai bisogni reali della popolazione.