Nuova Fiera del Levante e Corpo Consolare di Puglia, Basilicata e Molise insieme per lo sviluppo economico della piccola e media impresa

BARI - Nel pomeriggio di martedì 18 marzo, nel centro direzionale della Fiera del Levante di Bari, è stato firmato il protocollo d’Intesa tra Nuova Fiera del Levante e il Corpo consolare di Puglia, Basilicata e Molise, nato per promuovere l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese del territorio.Alla firma del documento, di durata quinquennale, hanno preso parte Gaetano Frulli, presidente di Nuova Fiera del Levante, Ioana Gheorghias, decano del Corpo Consolare, e altri consoli componenti della stessa organizzazione.“Questo protocollo che abbiamo condiviso e sottoscritto col Corpo Consolare – ha spiegato Gaetano Frulli - è l’inizio di un percorso di internazionalizzazione reale che stiamo portando avanti e la conclusione di quello che abbiamo definito nella scorsa campionaria quando abbiamo incominciato a istituzionalizzare la Galleria delle Nazioni come hub per promuovere l’attività economica delle piccole e medie imprese del nostro territorio ma anche per dare spazio a quelle delle nazioni rappresentate dal Gruppo Consolare di Puglia, Basilicata e Molise presenti nella nostra città. Con questo vogliamo costruire una macchina che funzioni realmente e che porti al centro l’attività economica, ma anche culturale per facilitare la conoscenza dei luoghi”.Con la sottoscrizione di questo protocollo i due enti si impegnano a collaborare nella promozione del processo di internazionalizzazione e di sviluppo degli scambi imprenditoriali, economici e commerciali del territorio, seguendo la lunga tradizione di pluralismo etnico, commerciale, culturale e religioso che caratterizza la Puglia nei confronti delle popolazioni straniere. Per questo Nuova Fiera del Levante e Corpo Consolare si sono prefissati una serie di finalità: migliorare la conoscenza delle opportunità nei mercati europei e internazionali, facilitare lo scambio di idee e punti di vista, contribuire alla crescita del tessuto economico italiano e di quello dei Paesi rappresentati dal Corpo Consolare, dimostrare le potenzialità reciproche facilitando i contatti tra le realtà imprenditoriali, le collaborazioni e le nuove opportunità di business.Seguendo questi scopi saranno quindi promossi accordi rivolti ad assicurare intese strategiche e iniziative per il sostegno degli scambi imprenditoriali, ma saranno anche messe in pratica attività volte alla facilitazione dello sviluppo e della promozione delle piccole e medie imprese del territorio locale sui mercati internazionali (attraverso l’organizzazione di eventi e iniziative volte a favorire la crescita del volume di import ed export delle Pmi) e sarà promossa la partecipazione agli eventi fieristici internazionali e l’accesso a nuovi mercati in espansione. Sarà inoltre incentivata la promozione, l’elaborazione, la realizzazione e la valorizzazione di interscambi e contatti con le associazioni di categoria mediante esperienze nei settori economici produttivi e attività di formazione professionale per studenti e lavoratori.Da parte sua il Corpo Consolare, attraverso i consoli che lo compongono, si impegna a promuovere l’immagine, la storia, la cultura e le potenzialità economiche della Nuova Fiera del Levante presso le Ambasciate degli stati di missione o presso i componenti enti, amministrazioni e organismi. A sua volta Nuova Fiera del Levante renderà disponibili gli spazi per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche, assicurerà tutti i servizi idonei ad offrire il necessario supporto organizzativo e logistico per il più efficace svolgimento di eventi, incontri con buyer, iniziative business to business (B2B) e business to government (B2G).“Il protocollo d’intesa che abbiamo firmato – ha dichiarato Ioana Gheorghias - rappresenta un primo successo dell’operato e dell’impegno del nostro gruppo consolare. Costituisce uno strumento fondamentale che consentirà sia a noi consoli di queste regioni che alla Nuova Fiera del Levante di raggiungere gli obiettivi stabiliti, che rappresentano la nostra core mission. I diplomatici di solito hanno il ruolo di mettere di fronte al paese ospitante un doppio specchio: da un lato far vedere le bellezze presenti sul territorio e dall’altro esaltare le potenzialità del paese rappresentato. Il protocollo firmato oggi costituisce la base di questo specchio”.Per attuare e verificare quanto previsto dal protocollo sarà costituita una commissione paritetica composta da tre membri nominati dal Corpo Consolare e altrettanti nominati da Nuova Fiera del Levante.