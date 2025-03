Incidente sulla SS16: traffico in tilt all’altezza di San Pio/Santo Spirito, code chilometriche

BARI - Mattinata difficile per gli automobilisti sulla SS16 in direzione sud, a causa di un incidente che ha bloccato il traffico all’altezza dell’uscita San Pio/Santo Spirito. Un’auto, per cause ancora in corso di accertamento, è finita di traverso sulla carreggiata, paralizzando la circolazione e provocando lunghe code che si estendono per diversi chilometri.

Sul posto sono immediatamente intervenute le pattuglie della Polizia Locale e i mezzi di soccorso per mettere in sicurezza l’area e regolare il traffico.

Attraverso il proprio canale Telegram, la Polizia Locale ha diramato un avviso agli automobilisti: «Per chi proviene da nord si consiglia l’uscita Giovinazzo Sud/Bitonto al fine di evitare il tratto congestionato».

Al momento si raccomanda massima prudenza e si invita a seguire le indicazioni fornite dalle autorità per agevolare il deflusso dei veicoli.