Esplosione nella notte a Bari: bancomat Unicredit distrutto in via Einaudi

BARI - Momenti di paura nella notte a Bari, dove un forte boato ha svegliato i residenti di via Einaudi. Uno sportello bancomat della banca Unicredit è stato fatto esplodere, causando danni significativi alla struttura e generando allarme tra gli abitanti della zona.

Sul posto sono immediatamente intervenute le Forze dell’Ordine e i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’area e avviare le indagini. Al momento, non è ancora chiaro se il colpo sia andato a segno o meno: il bottino è ancora in fase di quantificazione.

Secondo le prime ipotesi investigative, i malviventi potrebbero aver utilizzato la tecnica della "marmotta", un metodo che prevede l’inserimento di esplosivo all’interno della bocchetta di fuoriuscita delle banconote, provocando la deflagrazione dello sportello automatico.

Le indagini sono in corso per risalire ai responsabili e chiarire la dinamica dell’accaduto. Gli inquirenti stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona nella speranza di identificare i colpevoli di questo ennesimo assalto a un istituto bancario.