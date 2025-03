Eurolega: l’Armani Milano espugna Belgrado, ko per la Virtus Bologna contro il Real Madrid

Olimpia Milano fb

FRANCESCO LOIACONO - Serata intensa di Eurolega con risultati contrastanti per le italiane. L'Armani Milano conquista un successo preziosissimo a Belgrado, superando la Stella Rossa 82-80 in una gara combattuta fino all’ultimo possesso. Decisivo il contributo di Nikola Mirotic, autore di 19 punti, e di LeDay, che chiude con 15 punti.

Nel primo quarto, la Stella Rossa parte forte grazie alla tripla di Canaan che vale il 22-18, e con il canestro di Dobric i serbi chiudono avanti 24-23. Nel secondo quarto, Milano reagisce: Mirotic firma il sorpasso sul 33-27 e, con l’apporto di Shields, i lombardi vanno al riposo sul 48-45.

Nel terzo quarto, una conclusione di Causeur porta l’Armani sul 53-47, e i liberi di Bolmaro fissano il punteggio sul 68-64 per i milanesi. Nell’ultimo periodo, ancora Mirotic trascina i suoi: suo il canestro del 78-76 e, nei minuti finali, sigilla il successo sul filo di lana per 82-80. Tra i serbi, migliori marcatori Nedovic con 12 punti e Canaan con 11.

Sconfitta invece per la Virtus Bologna, battuta 67-80 dal Real Madrid alla Segafredo Arena. Gli spagnoli comandano il match sin dall’inizio: nel primo quarto, Musa li porta sull’8-13 e, grazie a Llull, chiudono avanti 30-17. Nel secondo quarto, è Feliz a firmare il +17 (34-17), e con Campazzo il Real va al riposo sul 50-33.

Nel terzo periodo, Tavares firma il 54-35 e un ispirato Hezonja sigla il 68-54. Nell’ultima frazione, ancora Hezonja allunga (71-54) e Tavares chiude i conti per gli spagnoli. Per la Virtus, i migliori realizzatori sono Morgan con 11 punti e Tucker con 10, mentre per il Real spiccano Musa (13 punti) e Hezonja (10).

In classifica, l’Armani Milano sale a quota 32 punti, in compagnia di Stella Rossa, Parigi e Barcellona, posizionandosi al sesto posto. Più complicata la situazione per la Virtus Bologna, penultima con 14 punti.