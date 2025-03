Indian Wells: Andreeva shock, batte Swiatek e vola in finale. Sabalenka travolge Keys. Trionfo italiano nel doppio misto con Errani e Vavassori

FRANCESCO LOIACONO - Spettacolo e sorprese nella prima semifinale del torneo WTA di Indian Wells. La giovanissima russa, 17 anni appena, ha compiuto l'impresa battendo la numero uno del mondoin un match combattutissimo: 7-6, 1-6, 6-3 il risultato finale dopo 2 ore e 17 minuti di gioco. Un successo storico per la Andreeva, che diventa la più giovane tennista a raggiungere la finale del prestigioso torneo californiano dai tempi della belga Kim Clijsters, che riuscì nell’impresa nel 2001.

Nella seconda semifinale, la bielorussa Aryna Sabalenka ha dominato l’americana Madison Keys con un netto 6-0, 6-1 in appena 51 minuti di gioco, confermando il suo stato di forma e qualificandosi senza difficoltà per la finale.

Grande soddisfazione per il tennis italiano anche nel doppio misto: Sara Errani e Andrea Vavassori hanno conquistato il titolo superando in una finale emozionante la coppia formata dall’americana Bethanie Mattek-Sands e dal croato Mate Pavic. Dopo aver perso il primo set al tie-break (6-7), gli azzurri hanno reagito con grinta vincendo il secondo set 6-3 e chiudendo il super tie-break decisivo 10-8. Fondamentali per la vittoria i passanti incrociati di Errani e la solidità da fondo campo di Vavassori, che hanno fatto la differenza nei momenti chiave del match.