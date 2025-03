Eurolega: Virtus Bologna travolge l’Alba Berlino 108-64, Olimpia Milano cade in casa contro il Barcellona 88-98

FRANCESCO LOIACONO - Nella recente giornata di Eurolega, le squadre italiane hanno vissuto destini opposti: la Virtus Bologna ha ottenuto una vittoria schiacciante in trasferta contro l’Alba Berlino, mentre l’Olimpia Milano ha subito una sconfitta casalinga contro il Barcellona.La Virtus Bologna ha interrotto una serie di nove sconfitte consecutive in Eurolega con una prestazione dominante contro l’Alba Berlino, imponendosi per 108-64. Fin dall’inizio, la squadra emiliana ha mostrato superiorità, chiudendo il primo quarto in vantaggio 27-15. Nel secondo quarto, una tripla di Achille Polonara ha portato il punteggio sul 35-20, e la Virtus ha continuato a dominare, chiudendo il primo tempo sul 62-33. Nel terzo quarto, Alessandro Pajola ha segnato per il 71-33, e la squadra ha mantenuto il controllo fino alla fine, con un punteggio finale di 108-64. I migliori marcatori per la Virtus sono stati Achille Polonara con 16 punti e Tornike Shengelia con 15 punti.L’Olimpia Milano ha subito una sconfitta interna contro il Barcellona con il punteggio di 88-98. Nonostante un buon inizio, con Nikola Mirotic che ha portato i lombardi in vantaggio 15-12 nel primo quarto, il Barcellona ha chiuso il quarto avanti 25-21. Nel secondo quarto, una tripla di Darío Brizuela ha ampliato il vantaggio degli spagnoli, che hanno chiuso il primo tempo sul 55-44. Nel terzo quarto, il Barcellona ha mantenuto il controllo, chiudendo sul 74-63, e ha resistito ai tentativi di rimonta dell’Olimpia nel quarto finale, chiudendo la partita sul 98-88. Per l’Olimpia, Nikola Mirotic ha segnato 28 punti, mentre per il Barcellona, Brizuela ha realizzato 27 punti e Kevin Punter 25 punti. Dopo queste partite, la Virtus Bologna rimane nelle posizioni basse della classifica, mentre l’Olimpia Milano si trova all’undicesimo posto con 16 vittorie e 16 sconfitte, insieme al Partizan Belgrado.La prossima giornata sarà cruciale per entrambe le squadre italiane, che cercheranno di migliorare la loro posizione in classifica e di consolidare le loro prestazioni in Eurolega.