Jakub Menšík sorprende Novak Djokovic nella finale maschile

Instagram

FRANCESCO LOIACONO - Nel singolare maschile, il giovane ceco Jakub Menšík, 19 anni, ha ottenuto una vittoria straordinaria sconfiggendo il veterano serbo Novak Djokovic con il punteggio di 7-6(4), 7-6(4) in una finale durata 2 ore e 3 minuti. Questo successo rappresenta il primo titolo ATP Masters 1000 nella carriera di Menšík. Djokovic, 37 anni, puntava al suo 100º titolo in carriera, ma è stato fermato dall’impressionante performance del giovane ceco, che ha messo a segno 14 ace e ha mostrato un servizio potente. Nonostante le difficoltà legate a infortuni e ritardi dovuti al maltempo, Djokovic non è riuscito a superare la determinazione e l’abilità di Menšík.Nel singolare femminile, la bielorussa Aryna Sabalenka, numero uno al mondo, ha conquistato il titolo battendo l’americana Jessica Pegula con il punteggio di 7-5, 6-2. Questo trionfo segna il suo ottavo titolo WTA 1000 in carriera e il secondo della stagione. Sabalenka ha mostrato una prestazione dominante, utilizzando il suo potente diritto e una strategia implacabile per sopraffare Pegula. Nonostante un primo set combattuto, Sabalenka ha mantenuto il controllo nel secondo, chiudendo la partita in un’ora e 29 minuti.