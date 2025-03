Serie C: l'Avellino vince 2-1 sul Benevento al Partenio-Lombardi

FRANCESCO LOIACONO - L’ Avellino vince 2-1 contro il Benevento al “Partenio-Lombardi” nella trentaquattresima giornata del girone C di Serie C. Nel primo tempo al 36’ Lamesta del Benevento di destro non inquadra la porta. Nel secondo tempo al 4’ l’ Avellino passa in vantaggio con Armellino, tocco al volo di destro su cross di Sounas. All’ 11’ Palmiero degli irpini su punizione colpisce il palo. Al 19’ il Benevento pareggia con Pinato, girata di sinistro su passaggio di Manconi. Al 26’ Patierno dell’ Avellino di destro va vicino al gol. Al 33’ l’ Avellino ritorna in vantaggio con Palumbo di testa su cross di Russo. L’ Avellino è primo in classifica con 63 punti,+2 sul Cerignola che è secondo con 61 punti. Il Benevento è sesto con 46 punti.