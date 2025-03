Eventi musicali a Palazzo Pesce: un aprile ricco di emozioni e omaggi a grandi artisti

MOLA DI BARI - Palazzo Pesce ospita una serie di eventi musicali imperdibili nel mese di aprile, con spettacoli che spaziano dal jazz al classico, omaggiando artisti leggendari e offrendo esperienze musicali uniche.Venerdì 4 aprile 2025 - Jazz Black and White: Omaggio a Benny Goodman e Louis ArmstrongAlle ore 21.00, Palazzo Pesce presenta “Jazz Black and White”, un omaggio a due giganti della musica jazz, Benny Goodman e Louis Armstrong. Nonostante le differenze di colore e di epoche in un’America segregazionista, Armstrong e Goodman hanno rivoluzionato il jazz, ognuno con il proprio stile distintivo. Sul palco, Cristina Lacirignola (voce), Mino Lacirignola (tromba), Francesco Manfredi (clarinetto) e Andrea Gargiulo (pianoforte) ci guideranno attraverso una performance che celebra questi due leggendari musicisti, unendo le loro visioni artistiche in un unico, straordinario spettacolo.Sabato 5 aprile 2025 - La musica francese fra impressionismo e simbolismoIl giorno successivo, sabato 5 aprile, sempre alle 21.00, Palazzo Pesce ospita “La musica francese fra impressionismo e simbolismo”, un concerto con la pianista Annamaria Giannelli. In collaborazione con l’Agìmus, l’evento esplorerà la musica dei grandi compositori francesi come Claude Debussy, Lili Boulanger e Maurice Ravel, quest’ultimo celebrato nel 150° anniversario della sua nascita. L’ascolto delle loro composizioni evocative, cariche di mistero e onirismo, trasporterà il pubblico in un mondo fatto di suggestioni e paesaggi sonori affascinanti.Lunedì 7 aprile 2025 - Alessandro Artese, giovane talento del pianoforteInfine, lunedì 7 aprile 2025, alle ore 20.00, Palazzo Pesce ospita il giovane pianista Alessandro Artese, vincitore del primo premio al Concorso Internazionale Pianistico di Massarosa. In collaborazione con l’Associazione Mozart, Artese si esibirà in un recital che attraversa tre secoli di musica, iniziando con la Sonata K 380 in Mi maggiore di Scarlatti, proseguendo con la Sonata Hob. XVI / 34 in Mi minore di Haydn, per arrivare a Chopin con lo Scherzo n. 4 op. 54 e la Polonaise-Fantasie op. 61. La serata si concluderà con i suggestivi Étude–Tableau di Rachmaninov, per un viaggio che fonde eleganza, passione e tecnica.Un aprile ricco di musica che promette di affascinare gli amanti delle diverse correnti musicali, offrendo esperienze indimenticabili a Palazzo Pesce.