Inseguimento e sparatoria sulla SS16: tensione all’alba a Palese, traffico bloccato

BARI - Nelle prime ore di questa mattina, intorno alle 5:40, si sono vissuti momenti di tensione sulla Strada Statale 16 all’altezza dei curvoni di Palese, in direzione nord. Un inseguimento tra una Mercedes, a bordo della quale si trovavano individui incappucciati, e i Carabinieri ha causato il blocco temporaneo del traffico nella zona.Secondo le prime ricostruzioni, i militari avrebbero intercettato il veicolo sospetto sulla SS16. Durante l’inseguimento, sarebbero stati esplosi diversi colpi di arma da fuoco. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Scientifica per effettuare i rilievi del caso. Il traffico è stato deviato per consentire le operazioni delle forze dell’ordine e la SS16 è stata riaperta pochi minuti dopo.Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’esito dell’inseguimento né sull’identità degli occupanti della Mercedes. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire la dinamica dei fatti e individuare i responsabili.