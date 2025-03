Eventi, sagre e feste popolari in Puglia: in arrivo 200 mila euro

BARI - Il Governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha firmato la delibera di giunta che approva le “Linee guida per l’erogazione dei contributi straordinari di cui agli artt. 81 della L. R. n. 42/2024 (legge di stabilità regionale 2025)”, delegando Salvatore Giannone, dirigente della Sezione Turismo e Internazionalizzazione l’adozione dei conseguenti provvedimenti attuativi. Tale iniziativa sancisce un impegno concreto per il sostegno e la valorizzazione delle tradizioni e del patrimonio immateriale dell’area murgiana, attraverso lo stanziamento di un fondo di 200 mila euro destinato ai Comuni di Grumo Appula, Binetto e Toritto. Nello specifico, il contributo prevede l’assegnazione di 75 mila euro per Grumo Appula, 65 mila euro per Toritto e 60 mila euro per Binetto.Tale misura rappresenta un investimento strategico volto alla tutela e alla promozione del ricco patrimonio artistico e culturale dei territori coinvolti nel finanziamento pubblico, caratterizzati da secolari tradizioni popolari, eventi folkloristici unici e manifestazioni che raccontano la storia e l’identità della Murgia barese. Dalle celebrazioni religiose ai riti contadini, alle antiche lavorazioni artigianali, ogni elemento del patrimonio immateriale diventa un tassello fondamentale per rafforzare il senso di appartenenza delle comunità locali e, al tempo stesso, incrementare l’attrattività turistica.A sottolineare il valore di questa iniziativa è Saverio Tammacco, presidente della commissione bilancio della Regione Puglia, che spiega: “Ho assunto, assieme al Governatore Emiliano, l’impegno con i sindaci Vito Bozzi (Binetto), Michele Minenna (Grumo Appula) e Dionisio Rotunno (Toritto) di armonizzare i tre territori e contribuire alla crescita culturale. Tale intervento non è soltanto un sostegno economico, ma un segnale forte di attenzione istituzionale verso le nostre radici e il nostro patrimonio identitario. Vogliamo rafforzare la coesione tra le comunità e promuovere un modello di sviluppo che si fondi sulla riscoperta delle nostre origini, creando occasioni di incontro, scambio e crescita per tutti i cittadini. Inoltre, valorizzare le nostre tradizioni significa anche rendere la Murgia un polo di attrazione per il turismo esperienziale, capace di raccontare, attraverso feste, eventi e rievocazioni storiche, l’anima più autentica della nostra terra”.Le amministrazioni locali avranno la possibilità di organizzare manifestazioni, festival e rassegne culturali che celebrano le peculiarità storiche e artistiche dei territori, contribuendo a far conoscere e preservare un’eredità preziosa che rappresenta il cuore pulsante dell’identità pugliese.