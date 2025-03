Festival dell’Alta Murgia: ieri la serata di Karima con 'Lifetime'

ALTAMURA - Ieri, il secondo appuntamento della rassegna che anima il Teatro Mercadante per la direzione del M° Leonardo Colafelice ha avuto per protagonista Karima, artista che si è fatta conoscere nel 2006, quando ha partecipato al talent show televisivo ‘Amici’ arrivando terza.‘Lifetime’ è il titolo dello spettacolo che l’ha vista in scena ad Altamura. Con il solo accompagnamento del pianoforte, la cantante italo-algerina si è raccontata attraverso la musica, sua fedele compagna di vita, percorrendo un viaggio nei ricordi, nelle emozioni e nella passione. Per farlo, ha scelto i brani che più hanno segnato il suo percorso, tra alcuni di questi spiccano “Lullaby of Birdland” primo brano cantato per una jam session all’età di 18 anni, “Greatest Love of All” brano della sua musa ispiratrice, Whitney Houston e “Lately” di Stevie Wonder . Per intraprendere questo viaggio, si è affidata all’amicizia e al talento del M° Piero Frassi al pianoforte, che ha ‘vestito’ la sua voce, con dei bellissimi arrangiamenti.Nel 2009, Karima è stata selezionata per la categoria ‘Proposte’ del Festival di Sanremo, e nel 2012 è ritornata a far parte del cast di ‘Amici’ nel circuito ‘big’, dedicato ai concorrenti delle edizioni precedenti. La sua ultima apparizione televisiva risale al 2015, quando ha preso parte a ‘Tale e quale show’, prima di dedicarsi ad altri progetti, tra cui, nel 2017, il musical ‘The Bodyguard’, in cui ha interpretato il ruolo della protagonista, che nel film originale era stato di Whitney Houston. Durante la sua carriera ha pubblicato cinque album, ha collaborato con musicisti di fama internazionale tra cui Mario Biondi, Ne-Yo e il pianista Burt Bacharach, e ha spaziato tra vari generi, come il soul, il rythm and blues ed il pop.Il prossimo appuntamento del Festival, quello di domenica 30 marzo che porterà in scena ‘il Violino Virtuoso’ del M° Massimo Quarta, uno dei più rinomati violinisti italiani. Il musicista si confronterà con alcune tra le composizioni più celebri di grandi autori classici, da Tchaikovsky a Paganini, a César Franck, assieme al M° Alessandro Marangoni al pianoforte.