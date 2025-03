La Puglia conquista Olio Capitale 2025

TRIESTE - La Puglia conquista Olio Capitale. L’olio EVO e i prodotti tipici pugliesi, le Comunità dell’Olio delle tante Puglie con i loro meravigliosi paesaggi, le tradizioni legate all’olio e le esperienze oleoturistiche promosse dalle 42 aziende presenti in fiera, hanno catturato l’attenzione degli oltre 14.200 visitatori che dal 14 al 16 marzo hanno raggiunto Trieste per immergersi nella straordinaria atmosfera del Salone degli Oli Extra Vergine, tipici e di qualità.Grazie al sostegno dell'Assessorato all'Agricoltura - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale della Regione Puglia i produttori di Alberobello, Andria, Barletta, Bitonto, Casalnuovo Monterotaro, Cassano delle Murge, Castellana Grotte, Corato, Locorotondo, San Severo e Torremaggiore hanno avuto la possibilità di far conoscere le proprie eccellenze ad appassionati e buyers provenienti da tutto il mondo.Attraverso il lavoro prezioso del Coordinamento regionale delle Città dell’Olio della Puglia, gli oli pugliesi sono stati raccontati e degustati nei tanti talk che si sono svolti nell’area delle Città dell’Olio alla presenza di amministratori, relatori esperti, produttori ed assaggiatori.Grande successo ha avuto il convegno dedicato alla valorizzazione del paesaggio olivicolo, un patrimonio che nella regione leader per la produzione, è ancora più necessario proteggere. Durante il convegno sono state illustrate tutte le misure introdotte dall'Assessorato all'Agricoltura - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale della Regione Puglia per dare slancio al comparto, sostenendo le imprese e la realizzazione di grandi eventi come EVOLIO Expo, la prima fiera di settore realizzata a Bari lo scorso gennaio, di cui si sta preparando la seconda edizione.La Puglia è stata protagonista anche di tutti gli eventi collaterali. Gli oli pugliesi sono stati scelti per “L’olio nel piatto” l’iniziativa che ha visto l’abbinamento con i piatti dei ristoranti di Trieste, Udine e Gorizia e la presenza degli oli pugliesi nella loro Carta degli Oli. Con “CocktOil” invece in alcuni locali della città sono stati realizzati cocktail all’olio. E tra la selezione degli oli utilizzati c’erano anche alcune aziende pugliesi.Olio Capitale, infine, è stata un’occasione preziosa per rafforzare la sinergia tra Città dell’Olio e Regione Puglia in vista di nuove e più ambiziose progettualità.“La Puglia è il motore propulsivo dell’olivicoltura italiana – ha dichiarato Michele Sonnessa Presidente delle Città dell’Olio – a dimostrarlo è la presenza significativa delle aziende pugliesi ad Olio Capitale ma non solo. I numeri dicono tanto ma non dicono tutto. A contare è soprattutto l’investimento di energie e risorse fatto per sostenere la filiera dalla Regione Puglia attraverso l'Assessorato all'Agricoltura - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale della Regione Puglia per il quale desidero ringraziare l’Assessore Pentassuglia. Molto è stato fatto per diffondere la cultura dell’olio, per incentivare l’oleoturismo, ma tanto dobbiamo ancora fare per proteggere il nostro patrimonio dal rischio abbandono. Durante la fiera, abbiamo celebrato la Giornata mondiale del Paesaggio, noi pensiamo che il migliore contributo che possiamo dare all’ambiente è salvare i nostri olivi”.“Olio Capitale si è confermata una grande opportunità per le aziende pugliesi, non solo perché questa edizione ha visto un incremento del 18% dei visitatori ma anche perché il Salone di Trieste è un palcoscenico importante per promuovere il prodotto, il territorio da cui nasce, le comunità che di questo prodotto vivono. La Puglia ha fatto parlato di sé attraverso la qualità dei sui oli, la varietà delle sue cultivar, le proposte oleoturistiche dei suoi 49 Comuni soci, i suoi paesaggi mozzafiato. Ringrazio l’assessore Pentassuglia che ha incontrato tutti i produttori presenti in fiera e la sua squadra che negli ultimi mesi ha lavorato fianco a fianco con le Città dell’Olio per realizzare iniziative prestigiose che ci riempiono di orgoglio come EVOLIO Expo. Guardiamo al futuro con fiducia, lavoriamo insieme per fare la legge regionale sull’oleoturismo un volano di sviluppo, facciamo sistema per promuovere sempre meglio il nostro oro verde” ha dichiarato Cesareo Troia Coordinatore regionale delle Città dell’Olio della Puglia.