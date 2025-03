Finalmente il Murales di Santa Rita al Quartiere San Paolo di Bari ha il suo faro

BARI - Dopo mesi di attesa, il Murales di Santa Rita al Quartiere San Paolo di Bari è finalmente pronto a risplendere nella sua interezza grazie all'installazione di un faro che ne illuminerà tutta la bellezza. Questo gesto, che aggiunge un tocco di magia al quartiere, è il risultato di un impegno collettivo che coinvolge l'amministrazione comunale e i cittadini.

Il Murales di Santa Rita è stato un dono speciale dedicato ai devoti e ai residenti, un regalo che ha un valore ancora più significativo considerando che è stato voluto da un'iniziativa di una devota di Santa Rita, qualche anno fa, e realizzato durante il mandato dell'ex Sindaco di Bari, Antonio Decaro. Un gesto che ha toccato profondamente le persone, rafforzando il legame tra la comunità e la Santa Patrona.

L'inaugurazione ufficiale del murales si è tenuta il 5 agosto scorso, grazie all'impegno del Sindaco di Bari, Vito Leccese, che ha presenziato all'evento, dando simbolicamente il via a una nuova fase per questo importante simbolo di fede e comunità.

Il Comitato Santa Rita esprime un sentito ringraziamento a tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto, a partire dall'ex Sindaco Antonio Decaro, al Sindaco Vito Leccese, alla presidente del Terzo Municipio, Luisa Verdoscia, ai consiglieri del Terzo Municipio, a Radio Mi Piace di Tommy Tedone e a tutti i sostenitori del Giardino di Santa Rita, che si trova proprio al Quartiere San Paolo di Bari.

Il Comitato Santa Rita invita tutti a partecipare alla tradizionale festa in onore di Santa Rita da Cascia, che si terrà il 21 e 22 maggio. Un'occasione speciale per celebrare insieme la Santa e per rendere omaggio alla comunità che, con il suo sostegno, ha reso possibile il sogno del murales. L'evento sarà organizzato da Michele Genchi, per un weekend di festa e devozione.

Un segno tangibile di come la fede, l'arte e la comunità possano congiungersi per creare qualcosa di bello e duraturo.