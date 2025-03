Giovinazzo e il turismo parlante, installati 54 totem turistici interattivi. Sollecito: “Puntiamo sempre di più sul turismo di qualità”

GIOVINAZZO - 54 totem turistici interattivi per raccontare la bellezza di Giovinazzo declinata in tutte le sue sfumature. Grazie ad un finanziamento del G.A.L. ‘Nuovo Fior d’Olivi’ , presieduto da presieduto da Antonio Saracino, (Azione 3 “FRUIZIONE E ACCESSIBILITA’ TURISTICA DEL TERRITORIO”; Intervento 3.1 – “CREAZIONE E RAFFORZAMENTO DI ITINERARI NATURALISTICI, CULTURALI A MOBILITA’ LENTA”) Giovinazzo si arricchisce di un nuovo strumento per valorizzare il suo patrimonio storico e culturale: i totem turistici interattivi multilingua con QR code e voce narrante in italiano, inglese e nel linguaggio dei segni.Il progetto, curato dall’arch. Angelo la Notte ed eseguito ‘ Fluid Srls- Progetti e produzioni per l’arte, la cultura, la comunicazione’, vede l’installazione di questi dispositivi, collocati in punti strategici del centro storico, e non solo, e in luoghi di pregio o di valore storico-artistico- architettonico e paesaggistico, e offrono ai visitatori un modo innovativo e coinvolgente per scoprire le bellezze della città.L’approccio è molto semplice poiché i totem sono dotati di un pannello touch e di un QR code. Attraverso il pannello, i turisti possono accedere a informazioni dettagliate sui monumenti, sui luoghi di interesse e gli eventi della città, mentre scansionando il QR code con il proprio smartphone è possibile scaricare una guida digitale personalizzata con mappe interattive, audioguide e contenuti multimediali.I totem garantiscono contenuti costantemente aggiornati, con informazioni accurate e affidabili, mentre grazie alla guida digitale c’è la possibilità di usufruire di un’esperienza personalizzata. I turisti infatti possono creare un itinerario su misura, scegliendo i luoghi di interesse da visitare e le informazioni da approfondire.L'iniziativa dei totem turistici interattivi si inserisce in un più ampio progetto di valorizzazione del territorio che vede Giovinazzo sempre più impegnata a offrire un'esperienza turistica di qualità, capace di coniugare tradizione e innovazione. D’altronde è di qualche giorno fa la notizia che vede Giovinazzo piazzarsi al quinto posto della classifica delle città più visitate nel 2024 tra Bari e provincia.La strategia sul turismo dell’Amministrazione Comunale guarda dunque all'integrazione tra totem turistici digitali e un Info Point reale creando così un piano completo e sinergico per l'accoglienza e l'informazione turistica.“ Avere una nuova cartellonistica turistica accessibile con contenuti multimediali è uno degli obiettivi del nostro programma per promuovere sempre meglio Giovinazzo”- spiega il sindaco Michele Sollecito- “ Questi 54 totem non solo riepilogano la storia dei punti di maggiore interesse di Giovinazzo, ma costituiscono una proposta di itinerari per i nostri turisti e visitatori. Si tratta di un progetto nel quale abbiamo creduto molto, al momento i contenuti multimediali realizzati li troviamo di grande qualità in italiano, inglese e nella lingua dei segni, un altro aspetto a cui teniamo che riguarda l’inclusione. Siamo convinti che questa proposta di alta qualità possa incentivare ancora di più l’attività turistica di Giovinazzo e possa rappresentare una svolta per qualificare la nostra offerta culturale, storica e artistica dal migliore punto di vista”.“ Con questo progetto aggiungiamo un tassello importante alla strategia di servizi a supporto del turista, grazie al finanziamento del GAL, con cui dopo l'apertura dell' Infopoint garantiamo un sistema informativo permanente, una sorta di audio guida che potrà accompagnare il visitatore su tutto il territorio di Giovinazzo, dal centro storico ai percorsi nelle nostre bellissime campagne”- commenta l’assessore alla Cultura e al Turismo, Cristina Piscitelli- “ I risultati che stiamo raggiungendo in termini di ricadute e di completamento dell'offerta turistica confermano la visione di promozione della città di questa Amministrazione, anche in funzione degli importanti impatti diretti sul territorio, e sono certa ci saranno ricadute future sempre più importanti”.