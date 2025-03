Workshop, incontri B2B e visite guidate: presentato Apulia Destination Wedding

BARI - Martedì 18 marzo, nell’ex convento degli Agostiniani di Lecce si è tenuta la conferenza stampa di presentazione di “Apulia Destination Wedding”, evento internazionale dedicato alla Wedding Destination, ideato da Salento Class Collection in collaborazione con Tiziana Corvaglia, che si terrà nella città salentina dal 21 al 23 marzo prossimi con la presenza di 15 wedding planner provenienti da tutta Europa e 30 seller locali.“Questa nostra iniziativa è un evento di nicchia che si propone di sviluppare nel territorio una wedding destination di qualità – ha affermato Tiziana Corvaglia, co-founder di Apulia Destination Wedding -. Il 2025 sarà il primo anno: il nostro obiettivo è quello di creare un punto di riferimento in Puglia, un incontro tra i buyer esteri, che rappresentano la domanda e i seller del territorio che rappresentano l’offerta”.Presenti durante la conferenza stampa, oltre gli organizzatori, anche l'assessore del Comune di Lecce Maria Luisa Greco in rappresentanza del sindaco di Lecce Adriana Poli Bortone e Ottavia Grassi, Responsabile Prodotto turistico di Pugliapromozione.“Apulia Destination wedding è uno dei progetti vincitori dell’avviso pubblico Prodotti Turistici – ha spiegato Ottavia Grassi - che è stato il primo avviso che Pugliapromozione ha realizzato proprio per lo sviluppo dei prodotti turistici. Siamo stati particolarmente contenti che tutti i prodotti turistici sono stati rappresentati tra i progetti approvati e, nello specifico, il wedding è stato un settore attenzionato da tutte le province”.L’obiettivo della kermesse, attraverso l’unione di eleganza, tradizione e unicità, è quello di promuovere la Puglia come destinazione di eccellenza per matrimoni esclusivi. La nostra regione, da diverso tempo meta di migliaia di turisti (anche regnanti, artisti e personaggi di fama mondiale) che vengono qui per celebrare le loro nozze, si presenta infatti come un connubio di storie e folclore, un mix di paesaggi marini e distese di macchia mediterranea, un legame indissolubile tra sapori e architettura dove passato e presente si fondono e dove vivere lentamente permette di cogliere e conservare ogni istante.Ex Convento Agostiniani – Viale Michele de Pietro, 10 – LecceInfoline: +39 3204622785