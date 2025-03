Foggia, grave incidente sulla Tangenziale: quattro feriti, due in codice rosso

FOGGIA - Un grave incidente si è verificato lungo la, la tangenziale alla periferia di, coinvolgendo. Nell’impatto sono rimasti feriti, che, secondo le prime informazioni, viaggiavano da soli.

I feriti sono stati immediatamente soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati in ospedale. Due di loro versano in condizioni più critiche e sono stati ricoverati in codice rosso.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Attualmente il tratto di strada interessato dallo scontro è chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della carreggiata.