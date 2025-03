Foggia in crisi nel girone C di Serie C: tre sconfitte consecutive e un futuro incerto

Il Foggia sta attraversando un momento difficile nel girone C di Serie C. La squadra dauna ha subito ben 14 sconfitte in questo campionato e non riesce a trovare la via della vittoria da tre partite consecutive. Negli ultimi turni, infatti, i pugliesi sono stati sconfitti prima 3-2 dal Cerignola al "Monterisi" nella trentunesima giornata, poi 0-1 dalla Cavese allo "Zaccheria" nella trentaduesima, e infine 2-0 dalla Juventus Next Gen a Biella nella trentatreesima giornata.

In queste tre partite, il Foggia ha segnato solo 2 gol, subendo ben 6 reti. Un rendimento preoccupante che ha messo in evidenza le difficoltà difensive e offensive della squadra di Luciano Zauri. Con soli 30 punti in classifica, i dauni occupano la quindicesima posizione, a rischio di precipitare ulteriormente nella graduatoria.

La squadra dovrà reagire subito, perché la situazione è critica. Nella prossima giornata, sabato 29 marzo alle 17:30, il Foggia affronterà la Casertana al "Pinto" in una partita cruciale. Una vittoria sarebbe fondamentale non solo per evitare di scivolare ulteriormente verso la zona retrocessione, ma anche per mantenere vive le speranze di avvicinarsi alla zona play-off.

Il futuro del Foggia dipenderà molto dalle prossime prestazioni, con i tifosi che si aspettano una reazione immediata per risollevare la squadra e dare nuova linfa alla stagione.