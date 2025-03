Foggia, rissa per un parcheggio: calci e pugni in strada, anche una donna con un bambino coinvolta

FOGGIA - Dalle parole ai fatti in pochi istanti: una lite per unè degenerata in una, in, nella serata di venerdì. L’intera scena è stata ripresa da una dash cam di un’auto presente sul posto.

I protagonisti della vicenda sono gli occupanti di due veicoli, una Fiat Multipla e una Fiat Seicento, che dopo un acceso diverbio sono passati agli spintoni, calci e pugni. A rendere la scena ancora più scioccante è la presenza, nel bel mezzo della rissa, di una donna con un bambino in braccio, esposta al pericolo della colluttazione.

Le immagini della violenza stanno circolando sui social, alimentando indignazione e preoccupazione tra i cittadini. Non è ancora chiaro se qualcuno dei coinvolti abbia riportato ferite o se siano stati presi provvedimenti da parte delle forze dell’ordine.

L’episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza e il rispetto delle regole di convivenza civile nelle strade della città.