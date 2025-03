Lecce: presentazione del libro Vita da Gentleman di Fabio Attanasio al Chiostro dei Domenicani

LECCE - Un appuntamento imperdibile per gli amanti della moda maschile, dell'eleganza e delle buone maniere: giovedì 13 marzo alle ore 18.30, il Chiostro dei Domenicani ospiterà la presentazione del libro Vita da Gentleman di Fabio Attanasio (Giunti Editore). L'incontro offrirà l'opportunità di scoprire come un giovane gentiluomo contemporaneo possa coniugare raffinatezza e naturalezza nella vita di tutti i giorni, senza rigidità, ma con classe.

Fabio Attanasio: un ambasciatore dello stile e del savoir-faire

Napoletano di nascita e milanese d'adozione, Fabio Attanasio è noto per il suo seguitissimo profilo social The Bespoke Dudes, che conta oltre 577mila follower. Attraverso una comunicazione chiara e coinvolgente, condivide pillole di buongusto, educazione e savoir-faire, dimostrando che le buone maniere non sono un concetto superato, ma un valore attuale.

Oltre a essere un divulgatore di stile, Attanasio è anche un imprenditore: ha fondato il brand TBD Eyewear, specializzato in occhiali artigianali made in Italy. Il suo motto è chiaro: "Ricordate che il denaro rende ricchi, ma rispetto, educazione e umiltà rendono signori".

Un dialogo su eleganza e galateo moderno

Durante la serata, l'autore sarà affiancato da Daniele Pratolini, esperto in marketing e comunicazione, che gli rivolgerà domande su situazioni comuni della vita quotidiana:

Chi paga al ristorante?

Esiste un’etiquette dello smartphone?

Come ci si veste per una laurea o un matrimonio?

Come comportarsi in ascensore?

E ancora: "buon appetito", si dice o non si dice?

Un'occasione per riflettere su come le buone maniere siano piccoli gesti di attenzione verso amici, parenti, colleghi e perfetti sconosciuti.

Firmacopie e brindisi di chiusura

Al termine della presentazione, il libro sarà disponibile per l'acquisto presso il corner Giunti allestito al Chiostro, dove Fabio Attanasio firmerà le copie dei presenti. La serata si concluderà con un brindisi offerto da Wine & More Lecce.

Per chi vorrà proseguire la conversazione in un'atmosfera conviviale, il ristorante Gimmi, situato all'interno del Chiostro dei Domenicani, ospiterà una cena con l'autore.

Dove e quando Chiostro dei Domenicani, Via San Pietro in Lama 23, Lecce

www.chiostrodeidomenicani.it

Un evento da non perdere per chi desidera riscoprire il fascino senza tempo della vera eleganza!