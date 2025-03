Follia ad Apricena: sparatoria in famiglia dopo un litigio, nessun ferito

APRICENA - Un drammatico episodio di violenza si è consumato ad Apricena, in provincia di Foggia, dove una sparatoria tra familiari ha sconvolto la tranquillità della cittadina. L’incidente si è verificato in via Aldo Moro, subito dopo un litigio che era iniziato nei pressi di una stazione di servizio.

Secondo le prime ricostruzioni, un uomo ha aperto il fuoco con una pistola all’indirizzo del figlio e del compagno della sua ex moglie. Nonostante la gravità della situazione, fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Il ragazzo, miracolato dalla sorte, è riuscito a scampare ai proiettili e, in un gesto di grande coraggio, è tornato sul posto cercando di difendere il patrigno. In un tentativo di fermare l'aggressore, il giovane ha speronato con la sua auto la macchina del padre.

L'intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha portato al fermo di una delle persone coinvolte nella sparatoria, mentre un altro soggetto risulta ancora ricercato. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica completa dell'incidente e le motivazioni che hanno portato a questa tragedia familiare.