Tapiro d’Oro a Luciano Spalletti dopo l'eliminazione dalla Nations League

COLOGNO MONZESE - Questa sera, a(Canale 5, ore 20.35),consegnerà il, commissario tecnico della Nazionale italiana, dopo l'amara eliminazione della squadra azzurra dalla, per mano della Germania.

Intervistato da Staffelli, Spalletti ha commentato con determinazione l’eliminazione: «Ora per il Mondiale sarà un po' più dura, ma vado avanti con questo gruppo nonostante quello che si dice», affermando di voler continuare a lavorare con i giocatori, nonostante le difficoltà. Quando Staffelli ha posto l'attenzione sul clamoroso "gol da oratorio" segnato dalla Germania in occasione del raddoppio, Spalletti ha ammesso candidamente: «Per quel gol lì il Tapiro ci sta bene. Nello spogliatoio ho detto ai ragazzi che dovevano rendersi conto di ciò che stavamo facendo e che mi sarei aspettato una reazione».

Sul discusso episodio del rigore prima concesso all'Italia e successivamente annullato dal VAR, Spalletti ha dichiarato: «Non so cosa sia successo, ogni volta che faccio l’arbitro in allenamento prendo delle offese irripetibili dai calciatori, per cui non so giudicare».

Con questo Tapiro d’Oro, Spalletti riceve il suo terzo Tapiro d’Oro della carriera, un riconoscimento che segna una delle tappe più amare per l'allenatore, ma che non intacca la sua voglia di andare avanti con la Nazionale.

Il servizio completo sarà trasmesso questa sera, lunedì 24 marzo 2025, su Canale 5, alle 20:35, durante la consueta puntata di Striscia la Notizia.