Francavilla Fontana, immissione in possesso delle aree dove sorgerà l’area mercatale

FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Da venerdì 28 febbraio il Giardino delle Delizie è entrato a pieno diritto nel patrimonio comunale. La procedura, avviata con l’esecuzione del decreto di esproprio che ha trasferito la proprietà dei terreni in capo al comune, è stata completata con la presa del possesso degli stessi che consentirà l’avvio dei lavori per la realizzazione dell’area mercatale. - Da venerdì 28 febbraio il Giardino delle Delizie è entrato a pieno diritto nel patrimonio comunale. La procedura, avviata con l’esecuzione del decreto di esproprio che ha trasferito la proprietà dei terreni in capo al comune, è stata completata con la presa del possesso degli stessi che consentirà l’avvio dei lavori per la realizzazione dell’area mercatale.





"La realizzazione dell’area mercatale – commenta il Sindaco Antonello Denuzzo – è un’opera necessaria e strategica per lo sviluppo economico della Città. In pochi mesi abbiamo completato le procedure necessarie per l’acquisizione delle aree e ora siamo pronti per l’avvio dei lavori del primo lotto di interventi. Questa area attrezzata consentirà̀ un miglioramento delle condizioni di lavoro degli operatori e una fruizione più̀ agevole per tutte le persone che frequentano il mercato e potranno disporre di un parcheggio di centinaia di nuovi posti auto e anche i residenti del quartiere Peschiera beneficeranno di questo spostamento poco più̀ in là".





Nelle prossime settimane saranno avviati i lavori del primo stralcio di interventi da 1,1 milioni di euro che interesseranno la parte estrema del giardino delle Delizie che confina con via Foscolo e viale Germania. Su questo terreno, che da anni si presenta come uno spazio rurale privo di identità, sarà realizzato un parcheggio per i mezzi degli operatori e per gli automobilisti. L’area sarà dotata di illuminazione e percorsi pedonali per il collegamento con la viabilità esistente con una pavimentazione realizzata con materiali che non permetteranno l’accumulo di acqua in superficie. È prevista, infine, la messa in sicurezza del fabbricato rurale presente.





"Dall’emissione del decreto di esproprio all’immissione in possesso – spiega l’Assessore all’Urbanistica Domenico Attanasi – sono trascorsi appena tre mesi. Si tratta di un risultato eccezionale che ci ha consentito di acquisire l’intera area dove sorgerà un’opera pubblica polifunzionale che sarà in grado di soddisfare le esigenze degli operatori del settore e dei cittadini. Un risultato frutto della sinergia tra la parte tecnica e politica. Un sentito ringraziamento in questo caso va all’Ufficio Urbanistica".





La nuova area mercatale ha trovato spazio anche nel bilancio di previsione 2025/2027 appena approvato. L’Amministrazione comunale ha stanziato, infatti, le risorse necessarie pari a circa 766 mila euro per il secondo lotto di lavori. Grazie a questo stanziamento sarà possibile dare continuità al cantiere consentendo una accelerazione sulla conclusione dell’opera pubblica.





"Con la realizzazione di questa opera pubblica – prosegue l’Assessora ai Lavori Pubblici Annalisa Toma – incideremo sulla qualità della vita dei quartieri Peschiera e Madonna delle Grazie che potranno beneficiare di maggiori servizi con un’area mercatale, uno spazio per gli eventi pubblici, uno spazio verde, ma anche un parcheggio idoneo per l’intermodalità o per spostarsi a piedi verso il centro cittadino che dista poche centinaia di metri".





L’area mercatale, così come previsto dal PUG, sarà realizzata nel Giardino delle Delizie che si trova al confine tra i quartieri Peschiera e Madonna delle Grazie in una posizione strategica tra il centro storico e la zona rurale. L’area sarà trasformata in uno spazio polifunzionale che accoglierà un’area centrale dedicata a mercati, fiere, sagre e manifestazioni in generale, e zone pensate per attività sportive, svago, passeggio e relax. L’intera area sarà dotata di servizi igienici, di impianto di illuminazione e sistema di videosorveglianza.





"Con questa opera pubblica – conclude l’Assessore alle Attività Produttive Carmine Sportillo – garantiremo un miglioramento delle condizioni dei tanti operatori che ogni sabato lavorano nel mercato cittadino. Questo appuntamento è irrinunciabile per tante persone che ogni sabato vengono nella nostra Città vivendo anche dei disagi legati alla logistica. L’area mercatale ci consentirà di superare le criticità esistenti".