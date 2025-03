Giornata Mondiale degli Oceani 2025: conferenza stampa di presentazione del Premio ArpAmare 2025

BARI - Mercoledì 19 marzo alle ore 10.30, presso la Pinacoteca “Corrado Giaquinto” in via Spalato, n. 19 a Bari, si terrà la Conferenza stampa di presentazione del Premio ArpAmare 2025, organizzato per il quinto anno consecutivo dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione dell'Ambiente (Arpa Puglia).È previsto l’intervento del sindaco della Città metropolitana di Bari, Vito Leccese, dell’assessora all’Ambiente della Regione Puglia, Serena Triggiani, del direttore del Ciheam Bari, Maurizio Raeli, del direttore generale di Arpa Puglia, Vito Bruno, del direttore marketing e Sviluppo Iniziative – Herambiente (ideatore del progetto Scart - marchio registrato con cui vengono realizzate opere e installazioni esclusive fatte al 100% di rifiuti), Maurizio Giani, del presidente dell’Accademia di Belle Arti di Bari, Pasquale Guaragnella, del presidente Accademia di Belle Arti di Lecce, Nicola Ciracì, e del direttore Accademia di Belle Arti di Foggia, Francesco Arrivo.Il premio sarà assegnato ai vincitori del concorso per arti visive “ArpAmare 2025” (bando pubblicato sul sito di Arpa Puglia https://www.arpa.puglia.it/archivio10_notizie_0_548.html, oltre che al qr code https://get-qr.com/F3IRbi ), nel corso della manifestazione che si svolgerà nel mese di giugno in occasione della “Giornata Mondiale degli Oceani”, organizzata da “Ciheam Bari” e “Arpa Puglia”.